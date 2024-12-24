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Кнайсль успокоила Европу на фоне прекращения транзита газа через Украину - 24.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кнайсль успокоила Европу на фоне прекращения транзита газа через Украину
Кнайсль успокоила Европу на фоне прекращения транзита газа через Украину - 24.12.2024, ПРАЙМ
Кнайсль успокоила Европу на фоне прекращения транзита газа через Украину
Европа не останется без газа с прекращением транзита российского газа через Украину, но он станет заметно дороже для потребителей, считает экс-глава МИД Австрии | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T22:17+0300
2024-12-24T22:19+0300
экономика
карин кнайсль
газ
европа
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Европа не останется без газа с прекращением транзита российского газа через Украину, но он станет заметно дороже для потребителей, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Кнайсль во вторник представила свою книгу "Реквием по Европе" в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге. "Я не думаю, что сложится такая ситуация, что газа вообще не будет. Да, будет ухудшение, но тем не менее газ останется, потому что Европа начнет закупать газ на глобальным рынке. И он станет куда более дорогим", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По оценке Кнайсль, уже сейчас многие европейцы в своих домохозяйствах "платят больше за электричество и за отопление, чем за аренду". Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
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карин кнайсль, газ, европа
Экономика, Карин Кнайсль, Газ, ЕВРОПА
22:17 24.12.2024 (обновлено: 22:19 24.12.2024)
 
Кнайсль успокоила Европу на фоне прекращения транзита газа через Украину

Кнайсль: газ для Европы заметно подорожает с прекращением транзита через Украину

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Европа не останется без газа с прекращением транзита российского газа через Украину, но он станет заметно дороже для потребителей, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Кнайсль во вторник представила свою книгу "Реквием по Европе" в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге.
"Я не думаю, что сложится такая ситуация, что газа вообще не будет. Да, будет ухудшение, но тем не менее газ останется, потому что Европа начнет закупать газ на глобальным рынке. И он станет куда более дорогим", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По оценке Кнайсль, уже сейчас многие европейцы в своих домохозяйствах "платят больше за электричество и за отопление, чем за аренду".
Газовые трубы - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Зеленский сделал заявление о транзите российского газа в Европу
19 декабря, 19:53
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
 
ЭкономикаКарин КнайсльГазЕВРОПА
 
 
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