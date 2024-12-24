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Кнайсль успокоила Европу на фоне прекращения транзита газа через Украину

Кнайсль успокоила Европу на фоне прекращения транзита газа через Украину - 24.12.2024, ПРАЙМ

Кнайсль успокоила Европу на фоне прекращения транзита газа через Украину

Европа не останется без газа с прекращением транзита российского газа через Украину, но он станет заметно дороже для потребителей, считает экс-глава МИД Австрии | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T22:17+0300

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экономика

карин кнайсль

газ

европа

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Европа не останется без газа с прекращением транзита российского газа через Украину, но он станет заметно дороже для потребителей, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Кнайсль во вторник представила свою книгу "Реквием по Европе" в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге. "Я не думаю, что сложится такая ситуация, что газа вообще не будет. Да, будет ухудшение, но тем не менее газ останется, потому что Европа начнет закупать газ на глобальным рынке. И он станет куда более дорогим", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По оценке Кнайсль, уже сейчас многие европейцы в своих домохозяйствах "платят больше за электричество и за отопление, чем за аренду". Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.

https://1prime.ru/20241219/gaz-853722967.html

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карин кнайсль, газ, европа