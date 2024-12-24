https://1prime.ru/20241224/gaz-853838904.html
Кнайсль успокоила Европу на фоне прекращения транзита газа через Украину
Кнайсль успокоила Европу на фоне прекращения транзита газа через Украину - 24.12.2024, ПРАЙМ
Кнайсль успокоила Европу на фоне прекращения транзита газа через Украину
Европа не останется без газа с прекращением транзита российского газа через Украину, но он станет заметно дороже для потребителей, считает экс-глава МИД Австрии | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T22:17+0300
2024-12-24T22:17+0300
2024-12-24T22:19+0300
экономика
карин кнайсль
газ
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848924949_0:87:2965:1755_1920x0_80_0_0_81066c4c33b741059f80f9cf3e7988c8.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Европа не останется без газа с прекращением транзита российского газа через Украину, но он станет заметно дороже для потребителей, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Кнайсль во вторник представила свою книгу "Реквием по Европе" в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге. "Я не думаю, что сложится такая ситуация, что газа вообще не будет. Да, будет ухудшение, но тем не менее газ останется, потому что Европа начнет закупать газ на глобальным рынке. И он станет куда более дорогим", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По оценке Кнайсль, уже сейчас многие европейцы в своих домохозяйствах "платят больше за электричество и за отопление, чем за аренду". Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
https://1prime.ru/20241219/gaz-853722967.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848924949_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f3ff97d8e18f5f1d9b58f56e1b8825b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карин кнайсль, газ, европа
Экономика, Карин Кнайсль, Газ, ЕВРОПА
Кнайсль успокоила Европу на фоне прекращения транзита газа через Украину
Кнайсль: газ для Европы заметно подорожает с прекращением транзита через Украину
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Европа не останется без газа с прекращением транзита российского газа через Украину, но он станет заметно дороже для потребителей, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Кнайсль во вторник представила свою книгу "Реквием по Европе" в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге.
"Я не думаю, что сложится такая ситуация, что газа вообще не будет. Да, будет ухудшение, но тем не менее газ останется, потому что Европа начнет закупать газ на глобальным рынке. И он станет куда более дорогим", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По оценке Кнайсль, уже сейчас многие европейцы в своих домохозяйствах "платят больше за электричество и за отопление, чем за аренду".
Зеленский сделал заявление о транзите российского газа в Европу
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.