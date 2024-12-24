https://1prime.ru/20241224/gazprom-853834788.html
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму на 2025 год
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму на 2025 год - 24.12.2024, ПРАЙМ
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму на 2025 год
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму в 1,524 триллиона рублей и бюджет на 2025 год, сообщила компания. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T17:36+0300
2024-12-24T17:36+0300
2024-12-24T17:42+0300
россия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_4701a26f57ce6a4e18d21c3c786e4601.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму в 1,524 триллиона рублей и бюджет на 2025 год, сообщила компания."Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2024 году, прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2026–2027 годы… Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2025 год составит 1 523,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20241224/gazprom-853834877.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_439:0:3075:1977_1920x0_80_0_0_346289f6bbbf9d6cc182a549f4927c9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газпром
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму на 2025 год
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму в 1,524 триллиона рублей
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму в 1,524 триллиона рублей и бюджет на 2025 год, сообщила компания.
"Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2024 году, прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2026–2027 годы… Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2025 год составит 1 523,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
"Газпром" оценил объем поступлений от продажи газа в 2024 году