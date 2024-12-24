https://1prime.ru/20241224/gazprom-853834788.html

Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму на 2025 год

Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму на 2025 год - 24.12.2024, ПРАЙМ

Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму на 2025 год

Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму в 1,524 триллиона рублей и бюджет на 2025 год, сообщила компания. | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T17:36+0300

2024-12-24T17:36+0300

2024-12-24T17:42+0300

россия

газпром

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму в 1,524 триллиона рублей и бюджет на 2025 год, сообщила компания."Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2024 году, прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2026–2027 годы… Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2025 год составит 1 523,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241224/gazprom-853834877.html

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россия, газпром