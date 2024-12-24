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"Газпром" оценил объем поступлений от продажи газа в 2024 году - 24.12.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" оценил объем поступлений от продажи газа в 2024 году
"Газпром" оценил объем поступлений от продажи газа в 2024 году - 24.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром" оценил объем поступлений от продажи газа в 2024 году
Поступления от продажи газа "Газпрома" по итогам года составят 4,6 триллиона рублей, что на 155 миллиардов рублей больше первоначального плана, заявил... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T17:38+0300
2024-12-24T17:56+0300
экономика
россия
газпром
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Поступления от продажи газа "Газпрома" по итогам года составят 4,6 триллиона рублей, что на 155 миллиардов рублей больше первоначального плана, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов."По итогам 2024 года "Газпром" покажет сильные результаты по ключевым показателям. В частности, поступления от продажи газа составят 4,6 триллиона рублей – на 155 миллиардов рублей больше, чем было запланировано при утверждении первоначального финансового плана", - приводятся его слова в официальном Telegram-канале "Газпрома".
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россия, газпром
Экономика, РОССИЯ, Газпром
17:38 24.12.2024 (обновлено: 17:56 24.12.2024)
 
"Газпром" оценил объем поступлений от продажи газа в 2024 году

Поступления от продажи газа "Газпрома" составят 4,6 триллиона рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Поступления от продажи газа "Газпрома" по итогам года составят 4,6 триллиона рублей, что на 155 миллиардов рублей больше первоначального плана, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
"По итогам 2024 года "Газпром" покажет сильные результаты по ключевым показателям. В частности, поступления от продажи газа составят 4,6 триллиона рублей – на 155 миллиардов рублей больше, чем было запланировано при утверждении первоначального финансового плана", - приводятся его слова в официальном Telegram-канале "Газпрома".
 
ЭкономикаРОССИЯГазпром
 
 
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