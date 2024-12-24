https://1prime.ru/20241224/gazprom-853835122.html
"Газпром" в 2025 году продолжит жестко сдерживать операционные затраты
"Газпром" в 2025 году продолжит жестко сдерживать операционные затраты - 24.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром" в 2025 году продолжит жестко сдерживать операционные затраты
"Газпром" в 2025 году продолжит жесткую политику по сдерживанию операционных затрат, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T17:44+0300
2024-12-24T17:44+0300
2024-12-24T18:09+0300
россия
газпром
инвестпрограмма
бюджет
затраты
фамил садыгов
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. "Газпром" в 2025 году продолжит жесткую политику по сдерживанию операционных затрат, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов."В 2025 году мы также продолжим жесткую политику по сдерживанию операционных затрат. Для этого в группе "Газпром" действует механизм, позволяющий гибко управлять расходами дочерних компаний – перераспределять между ними средства на приоритетные направления без увеличения общего целевого лимита расходов по группе", - приводятся слова Садыгова в официальном Telegram-канале "Газпрома".Совет директоров компании утвердил инвестпрограмму в 1,524 триллиона рублей и бюджет на 2025 год.
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россия, газпром, инвестпрограмма, бюджет, затраты, фамил садыгов
РОССИЯ, Газпром, инвестпрограмма, бюджет, затраты, Фамил Садыгов
"Газпром" в 2025 году продолжит жестко сдерживать операционные затраты
"Газпром" в 2025 году продолжит жестко сдерживать операционные затраты
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. "Газпром" в 2025 году продолжит жесткую политику по сдерживанию операционных затрат, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
"В 2025 году мы также продолжим жесткую политику по сдерживанию операционных затрат. Для этого в группе "Газпром" действует механизм, позволяющий гибко управлять расходами дочерних компаний – перераспределять между ними средства на приоритетные направления без увеличения общего целевого лимита расходов по группе", - приводятся слова Садыгова в официальном Telegram-канале "Газпрома".
Совет директоров компании утвердил инвестпрограмму в 1,524 триллиона рублей и бюджет на 2025 год.
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