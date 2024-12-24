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EBITDA группы "Газпром" в 2024 году может стать одной из самых высоких

EBITDA группы "Газпром" в 2024 году может стать одной из самых высоких - 24.12.2024, ПРАЙМ

EBITDA группы "Газпром" в 2024 году может стать одной из самых высоких

EBITDA группы "Газпром" по итогам года войдет в число самых высоких в истории компании и составит, по оценкам, более 2,8 триллиона рублей, заявил заместитель... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T18:02+0300

2024-12-24T18:02+0300

2024-12-24T18:02+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. EBITDA группы "Газпром" по итогам года войдет в число самых высоких в истории компании и составит, по оценкам, более 2,8 триллиона рублей, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Показатель EBITDA группы "Газпром" войдет в число самых высоких в истории компании. За девять месяцев 2024 года этот показатель уже превысил значение за весь 2023 год. По итогам 2024 года EBITDA группы "Газпром", по консервативным оценкам, составит более 2,8 триллиона рублей", - приводит его слова пресс-служба компании.

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газпром, бизнес, ebitda, отчетность