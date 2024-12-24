https://1prime.ru/20241224/gazprom-853835948.html
EBITDA группы "Газпром" в 2024 году может стать одной из самых высоких
EBITDA группы "Газпром" в 2024 году может стать одной из самых высоких - 24.12.2024, ПРАЙМ
EBITDA группы "Газпром" в 2024 году может стать одной из самых высоких
EBITDA группы "Газпром" по итогам года войдет в число самых высоких в истории компании и составит, по оценкам, более 2,8 триллиона рублей, заявил заместитель... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T18:02+0300
2024-12-24T18:02+0300
2024-12-24T18:02+0300
газпром
бизнес
ebitda
отчетность
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/05/841350502_0:68:3273:1909_1920x0_80_0_0_6d6c5e431d343e1afb651b4fc48ba305.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. EBITDA группы "Газпром" по итогам года войдет в число самых высоких в истории компании и составит, по оценкам, более 2,8 триллиона рублей, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Показатель EBITDA группы "Газпром" войдет в число самых высоких в истории компании. За девять месяцев 2024 года этот показатель уже превысил значение за весь 2023 год. По итогам 2024 года EBITDA группы "Газпром", по консервативным оценкам, составит более 2,8 триллиона рублей", - приводит его слова пресс-служба компании.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/05/841350502_0:0:2901:2176_1920x0_80_0_0_d8096dc4f1b461806953f41f20200abb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, бизнес, ebitda, отчетность
Газпром, Бизнес, EBITDA, отчетность
EBITDA группы "Газпром" в 2024 году может стать одной из самых высоких
EBITDA группы "Газпром" в 2024 году может превысить 2,8 триллиона рублей
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. EBITDA группы "Газпром" по итогам года войдет в число самых высоких в истории компании и составит, по оценкам, более 2,8 триллиона рублей, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
"Показатель EBITDA группы "Газпром" войдет в число самых высоких в истории компании. За девять месяцев 2024 года этот показатель уже превысил значение за весь 2023 год. По итогам 2024 года EBITDA группы "Газпром", по консервативным оценкам, составит более 2,8 триллиона рублей", - приводит его слова пресс-служба компании.