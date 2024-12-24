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В Госдуме предложили наказывать за блокирование въездов в больницы - 24.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили наказывать за блокирование въездов в больницы
В Госдуме предложили наказывать за блокирование въездов в больницы - 24.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили наказывать за блокирование въездов в больницы
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение Генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложением ввести уголовную ответственность за умышленное... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T04:31+0300
2024-12-24T04:31+0300
общество
бизнес
россия
рф
игорь краснов
госдума
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение Генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложением ввести уголовную ответственность за умышленное затруднение движения автомобилям скорой помощи, включая блокирование въездов в больницы и лечебные учреждения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Полагаю целесообразным рассмотреть вопрос об уточнении состава преступления, предусмотренного статьей 124.1 УК РФ (Воспрепятствование оказанию медицинской помощи - ред.), и закрепления в ней уголовной ответственности за умышленное затруднение движения для автомобилей скорой помощи, включая блокирование въездов в больницы и лечебные учреждения", - сказано в документе. В обращении отмечается, что действующие штрафы и административное лишение водительских прав не останавливают нарушителей. "В мой адрес поступают обращения граждан, которые отмечают слабую правоприменительную практику статьи 124.1 Уголовного кодекса РФ, касающуюся воспрепятствования оказанию медицинской помощи в части применения к водителям, умышленно создающим препятствия для движения автомобилей скорой помощи", - сообщается в документе. По словам парламентария, за последние годы известны единичные случаи возбуждения уголовных дел при соответствующих обстоятельствах, и лишь в исключительных ситуациях дела доводились до суда. "Необходимо понимать, что каждая секунда в таких ситуациях может иметь решающее значение для жизни человека. Существующие меры, такие как штрафы или административные санкции, не стали достаточной преградой для тех, кто сознательно нарушает правила. Мы должны создать более жесткие и четкие нормы, которые бы не оставляли места для сомнений в уголовной ответственности за такие действия", - пояснил Чернышов РИА Новости. Вице-спикер Госдумы отметил, что уточнение состава преступления в статье 124.1 УК РФ поможет не только улучшить правоприменительную практику, но и станет важным сигналом для общества о том, что подобное поведение недопустимо и будет строго наказываться. По его мнению, необходимо защищать жизнь и здоровье граждан, для чего нужно действовать решительно и последовательно.
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192
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общество , бизнес, россия, рф, игорь краснов, госдума
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ, Игорь Краснов, Госдума
04:31 24.12.2024
 
В Госдуме предложили наказывать за блокирование въездов в больницы

Чернышов предложил ввести уголовную ответственность за блокирование въездов в больницы

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение Генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложением ввести уголовную ответственность за умышленное затруднение движения автомобилям скорой помощи, включая блокирование въездов в больницы и лечебные учреждения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Полагаю целесообразным рассмотреть вопрос об уточнении состава преступления, предусмотренного статьей 124.1 УК РФ (Воспрепятствование оказанию медицинской помощи - ред.), и закрепления в ней уголовной ответственности за умышленное затруднение движения для автомобилей скорой помощи, включая блокирование въездов в больницы и лечебные учреждения", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что действующие штрафы и административное лишение водительских прав не останавливают нарушителей.
"В мой адрес поступают обращения граждан, которые отмечают слабую правоприменительную практику статьи 124.1 Уголовного кодекса РФ, касающуюся воспрепятствования оказанию медицинской помощи в части применения к водителям, умышленно создающим препятствия для движения автомобилей скорой помощи", - сообщается в документе.
По словам парламентария, за последние годы известны единичные случаи возбуждения уголовных дел при соответствующих обстоятельствах, и лишь в исключительных ситуациях дела доводились до суда.
"Необходимо понимать, что каждая секунда в таких ситуациях может иметь решающее значение для жизни человека. Существующие меры, такие как штрафы или административные санкции, не стали достаточной преградой для тех, кто сознательно нарушает правила. Мы должны создать более жесткие и четкие нормы, которые бы не оставляли места для сомнений в уголовной ответственности за такие действия", - пояснил Чернышов РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы отметил, что уточнение состава преступления в статье 124.1 УК РФ поможет не только улучшить правоприменительную практику, но и станет важным сигналом для общества о том, что подобное поведение недопустимо и будет строго наказываться. По его мнению, необходимо защищать жизнь и здоровье граждан, для чего нужно действовать решительно и последовательно.
 
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