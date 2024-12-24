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В Госдуме обозначили сроки выплат пенсионерам в праздники - 24.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме обозначили сроки выплат пенсионерам в праздники
В Госдуме обозначили сроки выплат пенсионерам в праздники - 24.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме обозначили сроки выплат пенсионерам в праздники
Ожидающие выплаты в период новогодних праздников пенсионеры смогут получит их с 28 декабря текущего года, пишет портал NEWS.ru, ссылаясь на заявление депутата... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T12:25+0300
2024-12-24T12:25+0300
россия
госдума
пенсии
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Ожидающие выплаты в период новогодних праздников пенсионеры смогут получит их с 28 декабря текущего года, пишет портал NEWS.ru, ссылаясь на заявление депутата Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина.Депутат уточнил, что имеет в виду россиян, получение пенсии через банковские счета которых выпадает на новогодние каникулы с первого по восьмое января. По его словам, эа группа граждан получит средства досрочно.То же самое касается и получателей детских пособий. Чаплин подчеркнул, что речь идет о выплатах по беременности и родам, уходу за ребенком, а также средствах для малоимущих семей, уточнил депутат.
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россия, госдума, пенсии
РОССИЯ, Госдума, Пенсии
12:25 24.12.2024
 
В Госдуме обозначили сроки выплат пенсионерам в праздники

Депутат Чаплин: ожидающие выплат в праздники пенсионеры получат их 28 декабря

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Ожидающие выплаты в период новогодних праздников пенсионеры смогут получит их с 28 декабря текущего года, пишет портал NEWS.ru, ссылаясь на заявление депутата Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина.
Депутат уточнил, что имеет в виду россиян, получение пенсии через банковские счета которых выпадает на новогодние каникулы с первого по восьмое января. По его словам, эа группа граждан получит средства досрочно.
То же самое касается и получателей детских пособий. Чаплин подчеркнул, что речь идет о выплатах по беременности и родам, уходу за ребенком, а также средствах для малоимущих семей, уточнил депутат.
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