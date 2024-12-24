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В "Госуслугах" запустят сервис для обмена сообщениями между автомобилистами - 24.12.2024, ПРАЙМ
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В "Госуслугах" запустят сервис для обмена сообщениями между автомобилистами
В "Госуслугах" запустят сервис для обмена сообщениями между автомобилистами - 24.12.2024, ПРАЙМ
В "Госуслугах" запустят сервис для обмена сообщениями между автомобилистами
Сервис для обмена сообщениями между автомобилистами заработает в мобильных приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" в ближайшее время, следует из письма... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T05:31+0300
2024-12-24T05:31+0300
бизнес
технологии
россия
рф
минцифры
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сервис для обмена сообщениями между автомобилистами заработает в мобильных приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" в ближайшее время, следует из письма Минцифры РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее депутаты ГД от "Новых людей" Антон Ткачёв и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение с предложением добавить на "Госуслуги" возможность отправки сообщений автовладельцу по его номерному знаку, если он заблокировал выезд с парковки. "В настоящий момент Минцифры России ведется активная разработка сервиса, позволяющего обмениваться сообщениями между автомобилистами, а также обеспечиваются мероприятия по нормативному закреплению данного сервиса. Планируется, что данный сервис будет доступен для граждан в мобильных приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" в ближайшее время", - сказано в документе. В нем уточняется, что через такой сервис можно будет отправить уведомление собственнику транспортного средства по государственному регистрационному знаку с использованием шаблонов: "ТС блокирует проезд, произошло ДТП, сработала сигнализация, открыто окно, спущено колесо". Кроме того, владелец автомобиля сможет ответить отправителю сообщения по готовому шаблону. Такую функцию при желании можно будет отключить в личном кабинете, пояснило министерство.
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бизнес, технологии, россия, рф, минцифры
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, РФ, Минцифры
05:31 24.12.2024
 
В "Госуслугах" запустят сервис для обмена сообщениями между автомобилистами

Минцифры: сервис для обмена сообщениями между автомобилистами заработает в скором времени

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сервис для обмена сообщениями между автомобилистами заработает в мобильных приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" в ближайшее время, следует из письма Минцифры РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты ГД от "Новых людей" Антон Ткачёв и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение с предложением добавить на "Госуслуги" возможность отправки сообщений автовладельцу по его номерному знаку, если он заблокировал выезд с парковки.
"В настоящий момент Минцифры России ведется активная разработка сервиса, позволяющего обмениваться сообщениями между автомобилистами, а также обеспечиваются мероприятия по нормативному закреплению данного сервиса. Планируется, что данный сервис будет доступен для граждан в мобильных приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" в ближайшее время", - сказано в документе.
В нем уточняется, что через такой сервис можно будет отправить уведомление собственнику транспортного средства по государственному регистрационному знаку с использованием шаблонов: "ТС блокирует проезд, произошло ДТП, сработала сигнализация, открыто окно, спущено колесо".
Кроме того, владелец автомобиля сможет ответить отправителю сообщения по готовому шаблону. Такую функцию при желании можно будет отключить в личном кабинете, пояснило министерство.
 
БизнесТехнологииРОССИЯРФМинцифры
 
 
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