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В РФ утвердили поэтапную индексацию утильсбора на ряд видов сельхозтехники - 24.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В РФ утвердили поэтапную индексацию утильсбора на ряд видов сельхозтехники
В РФ утвердили поэтапную индексацию утильсбора на ряд видов сельхозтехники - 24.12.2024, ПРАЙМ
В РФ утвердили поэтапную индексацию утильсбора на ряд видов сельхозтехники
Правительство РФ утвердило поэтапную индексацию утилизационного сбора на некоторые виды сельхозтехники с 1 января 2025 года, сообщил Минпромторг. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T19:51+0300
2024-12-24T19:51+0300
экономика
сельхозтехника
утильсбор
индексация
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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило поэтапную индексацию утилизационного сбора на некоторые виды сельхозтехники с 1 января 2025 года, сообщил Минпромторг. "Принято решение о введении долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники. Постановление правительства Российской Федерации вступит в силу с 1 января 2025 года", — говорится в сообщении. Корректировка коэффициентов сбора затронет только те виды техники, серийное производство которых освоено на территории России или Белоруссии, а также способно в полной мере обеспечить внутренний спрос, уточнили в министерстве. Там напомнили, что утилизационный сбор оплачивается как производителями, так и импортерами техники. В ассоциации "Росспецмаш" поддержали поэтапную индексацию утильсбора, отметив его важность в поддержке отечественных производителей техники. "Индексация ставок позволит выровнять условия конкуренции с иностранными компаниями, защитит многомиллиардные инвестиции отечественных заводов, не приведет к росту цен на российскую сельхозтехнику и поспособствует привлечению инвестиций в углубление локализации сельхозмашин", - добавили в ассоциации. В "Росспецмаше" также отметили, что совокупная доля российских и белорусских машин на рынке составляет 60-90% по основным сегментам.
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сельхозтехника, утильсбор, индексация
Экономика, сельхозтехника, утильсбор, индексация
19:51 24.12.2024
 
В РФ утвердили поэтапную индексацию утильсбора на ряд видов сельхозтехники

МПТ: в РФ утвердили поэтапную индексацию утильсбора на ряд видов сельхозтехники

© РИА Новости . Геннадий ШишкинТракторы
Тракторы - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Геннадий Шишкин
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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило поэтапную индексацию утилизационного сбора на некоторые виды сельхозтехники с 1 января 2025 года, сообщил Минпромторг.
"Принято решение о введении долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники. Постановление правительства Российской Федерации вступит в силу с 1 января 2025 года", — говорится в сообщении.
Корректировка коэффициентов сбора затронет только те виды техники, серийное производство которых освоено на территории России или Белоруссии, а также способно в полной мере обеспечить внутренний спрос, уточнили в министерстве.
Там напомнили, что утилизационный сбор оплачивается как производителями, так и импортерами техники.
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В ассоциации "Росспецмаш" поддержали поэтапную индексацию утильсбора, отметив его важность в поддержке отечественных производителей техники. "Индексация ставок позволит выровнять условия конкуренции с иностранными компаниями, защитит многомиллиардные инвестиции отечественных заводов, не приведет к росту цен на российскую сельхозтехнику и поспособствует привлечению инвестиций в углубление локализации сельхозмашин", - добавили в ассоциации.
В "Росспецмаше" также отметили, что совокупная доля российских и белорусских машин на рынке составляет 60-90% по основным сегментам.
 
Экономикасельхозтехникаутильсбориндексация
 
 
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