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Кабмин определит меры по повышению эффективности работы "Почты России" - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Кабмин определит меры по повышению эффективности работы "Почты России"
Кабмин определит меры по повышению эффективности работы "Почты России" - 24.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин определит меры по повышению эффективности работы "Почты России"
Правительство определит меры по повышению эффективности работы "Почты России", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T15:22+0300
2024-12-24T15:22+0300
россия
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство определит меры по повышению эффективности работы "Почты России", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Необходимо определить меры по повышению эффективности работы почты", - сказал Мишустин на стратегической сессии по развитию "Почты России". Глава правительства отметил, что "Почта России", помимо основных сервисов таких, как доставка писем, посылок, газет, выполняет важнейшие социальные задачи. "Здесь речь идет о предоставлении возможности для жителей оплачивать коммунальные услуги, получать пенсии, пособия, интернет-заказы, отправлять денежные переводы и запросы в госорганы", - сказал Мишустин. Кроме того, глава кабмина отметил, что президент в майском указе обозначил национальные цели развития, которые, в частности, направлены на построение устойчивой и динамичной экономики, укрепление социальной сферы, для чего с 1 января запускаются новые нацпроекты. "Обновленный вариант стратегии развития почтового оператора должен быть, конечно, актуализирован с задачами, которые были поставлены главой государства. И прежде всего в части цифровизации ключевых отраслей, автоматизации производственных процессов и достижения технологического лидерства", - добавил Мишустин. Председатель правительства добавил, что "Почта России" уже ведет такую работу. "За последние четыре года количество электронных почтовых отправлений увеличилось в 2,5 раза. Упростилась пересылка посылок, введение штрих-кода сокращает время на их оформление и получение", - добавил Мишустин. Также премьер отметил, что нужно и дальше расширять практику применения электронных сервисов, совершенствовать операционные и ИТ-системы, использовать возможности робототехники в логистических центрах, задействовать для этого отечественные решения и разработки, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков. "Такие меры необходимы для повышения доступности услуг, развития дистанционных сервисов и ускоренной доставки, чтобы соответствовать запросам времени и потребностям людей", – отметил председатель правительства.
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россия
РОССИЯ
15:22 24.12.2024
 
Кабмин определит меры по повышению эффективности работы "Почты России"

Мишустин: кабмин определит меры по повышению эффективности работы "Почты России"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтделения почтовой связи нового формата в Москве
Отделения почтовой связи нового формата в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство определит меры по повышению эффективности работы "Почты России", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Необходимо определить меры по повышению эффективности работы почты", - сказал Мишустин на стратегической сессии по развитию "Почты России".
Глава правительства отметил, что "Почта России", помимо основных сервисов таких, как доставка писем, посылок, газет, выполняет важнейшие социальные задачи. "Здесь речь идет о предоставлении возможности для жителей оплачивать коммунальные услуги, получать пенсии, пособия, интернет-заказы, отправлять денежные переводы и запросы в госорганы", - сказал Мишустин.
Кроме того, глава кабмина отметил, что президент в майском указе обозначил национальные цели развития, которые, в частности, направлены на построение устойчивой и динамичной экономики, укрепление социальной сферы, для чего с 1 января запускаются новые нацпроекты.
"Обновленный вариант стратегии развития почтового оператора должен быть, конечно, актуализирован с задачами, которые были поставлены главой государства. И прежде всего в части цифровизации ключевых отраслей, автоматизации производственных процессов и достижения технологического лидерства", - добавил Мишустин.
Председатель правительства добавил, что "Почта России" уже ведет такую работу.
"За последние четыре года количество электронных почтовых отправлений увеличилось в 2,5 раза. Упростилась пересылка посылок, введение штрих-кода сокращает время на их оформление и получение", - добавил Мишустин.
Также премьер отметил, что нужно и дальше расширять практику применения электронных сервисов, совершенствовать операционные и ИТ-системы, использовать возможности робототехники в логистических центрах, задействовать для этого отечественные решения и разработки, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков.
"Такие меры необходимы для повышения доступности услуг, развития дистанционных сервисов и ускоренной доставки, чтобы соответствовать запросам времени и потребностям людей", – отметил председатель правительства.
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