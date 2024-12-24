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Китай осенью нарастил поставки фейерверков в 1,5 раза

Китай осенью нарастил поставки фейерверков в 1,5 раза - 24.12.2024, ПРАЙМ

Китай осенью нарастил поставки фейерверков в 1,5 раза

Китай, занимающий подавляющую долю в российском импорте фейерверков, этой осенью нарастил поставки в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, следует из расчетов... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T04:16+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Китай, занимающий подавляющую долю в российском импорте фейерверков, этой осенью нарастил поставки в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в сентябре-ноябре Россия ввезла китайских фейерверков, на которые приходится 99% импорта, на 12,8 миллиона долларов против 8,7 миллиона за аналогичный период прошлого года. При этом в целом за год импорт, наоборот, уменьшился - на 11%, до 23,2 миллиона долларов в январе-ноябре. Одна из причин снижения спроса на фейерверки в течение года - отказ городов от салютов на различные праздники. Многие города и в этот Новый год решили не проводить салюты. В то же время ввоз различных товаров для новогодних и рождественских праздников, включая елочные игрушки и искусственные ели, в Россию из Китая в этом году также немного снизился - на 5%, до 103,5 миллиона долларов.

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