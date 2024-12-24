https://1prime.ru/20241224/kontrakt-853834996.html

Около 440 тысяч россиян заключили контракт на военную службу в этом году

Около 440 тысяч россиян заключили контракт на военную службу в этом году - 24.12.2024, ПРАЙМ

Около 440 тысяч россиян заключили контракт на военную службу в этом году

Контракт на военную службу в Вооруженных силах России в этом году заключили почти 440 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T17:43+0300

2024-12-24T17:43+0300

2024-12-24T17:43+0300

общество

россия

дмитрий медведев

военная служба

https://cdnn.1prime.ru/img/83871/18/838711815_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5e33a52ac3d9effbc3c7c05d21a6e446.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Контракт на военную службу в Вооруженных силах России в этом году заключили почти 440 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ он провел совещание, в ходе которого речь шла о ходе отбора граждан на военную службу в регионе. Видео с выступлением опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте"."Результаты работы за этот год, их уже можно оценивать, были названы главой государства в ходе коллегии Минобороны. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек", - сказал он. Медведев поблагодарил регионы России за работу в рамках отбора граждан на службу по контракту. "Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами", - отметил он.

https://1prime.ru/20240731/vyplaty-850564413.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, дмитрий медведев, военная служба