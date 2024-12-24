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Около 440 тысяч россиян заключили контракт на военную службу в этом году - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Около 440 тысяч россиян заключили контракт на военную службу в этом году
Около 440 тысяч россиян заключили контракт на военную службу в этом году - 24.12.2024, ПРАЙМ
Около 440 тысяч россиян заключили контракт на военную службу в этом году
Контракт на военную службу в Вооруженных силах России в этом году заключили почти 440 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T17:43+0300
2024-12-24T17:43+0300
общество
россия
дмитрий медведев
военная служба
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Контракт на военную службу в Вооруженных силах России в этом году заключили почти 440 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ он провел совещание, в ходе которого речь шла о ходе отбора граждан на военную службу в регионе. Видео с выступлением опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте"."Результаты работы за этот год, их уже можно оценивать, были названы главой государства в ходе коллегии Минобороны. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек", - сказал он. Медведев поблагодарил регионы России за работу в рамках отбора граждан на службу по контракту. "Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами", - отметил он.
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общество , россия, дмитрий медведев, военная служба
Общество , РОССИЯ, Дмитрий Медведев, военная служба
17:43 24.12.2024
 
Около 440 тысяч россиян заключили контракт на военную службу в этом году

Медведев: за год контракт на военную службу заключили почти 440 тысяч человек

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Контракт на военную службу в Вооруженных силах России в этом году заключили почти 440 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ он провел совещание, в ходе которого речь шла о ходе отбора граждан на военную службу в регионе. Видео с выступлением опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
"Результаты работы за этот год, их уже можно оценивать, были названы главой государства в ходе коллегии Минобороны. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек", - сказал он.
Медведев поблагодарил регионы России за работу в рамках отбора граждан на службу по контракту. "Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами", - отметил он.
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ОбществоРОССИЯДмитрий Медведеввоенная служба
 
 
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