https://1prime.ru/20241224/korruptsiya-853830510.html
"Киев вымогает деньги". В США заявили о готовящихся расследованиях
"Киев вымогает деньги". В США заявили о готовящихся расследованиях - 24.12.2024, ПРАЙМ
"Киев вымогает деньги". В США заявили о готовящихся расследованиях
После возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом и "взятия под контроль" Сента его командой Украину привлекут к ответственности по делам... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T15:45+0300
2024-12-24T15:45+0300
2024-12-24T15:46+0300
политика
украина
коррупция
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. После возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом и "взятия под контроль" Сента его командой Украину привлекут к ответственности по делам о нецелевом расходовании финпомощи Соединенных Штатов, утверждает украинская англоязычная газета Kyiv Post, ссылаясь на инсайдерскую информацию из американского политикумума.В частности, издание передает высказывание экс-советника Трампа Стивена Мура, который заявил, что провел встречи более чем в ста республиканских офисах в Капитолии - и все они "видеть ответственность за отправленные США деньги – вплоть до доллара".По его словам, в скором будущем будет много слушаний, на которых будут заданы вопросы, надлежащим ли образом были израсходованы отправленные Киеву деньги, а "если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, республиканцы не будут очень снисходительны".При этом издание подчеркивает, что республиканцы в Конгрессе очень интересуются не только подотчетностью, но также и выяснением сути предполагаемой коррупции в Киеве.Ряд конгрессменов были "шокированы" тем, что предприниматели Соединенных Штатов "подвергаются вымогательству со стороны высокопоставленных украинских чиновников", - приводит издание слова Артур Эстопинян, вашингтонского лоббиста, который взаимодействует с украинскими предпринимателями."Как только больше людей узнают об этой вопиющей коррупции, это приведет к дальнейшим расследованиям и даже слушаниям в Конгрессе", — предсказал выше упоминавшийся экс-советник Трампа Мур.
https://1prime.ru/20241222/vpk-853784905.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, коррупция, сша
Политика, УКРАИНА, коррупция, США
"Киев вымогает деньги". В США заявили о готовящихся расследованиях
KP: с приходом Трампа Украину ждут коррупционные расследования
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ.
После возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом и "взятия под контроль" Сента его командой Украину привлекут к ответственности по делам о нецелевом расходовании финпомощи Соединенных Штатов, утверждает украинская англоязычная газета Kyiv Post
, ссылаясь на инсайдерскую информацию из американского политикумума.
В частности, издание передает высказывание экс-советника Трампа Стивена Мура, который заявил, что провел встречи более чем в ста республиканских офисах в Капитолии - и все они "видеть ответственность за отправленные США деньги – вплоть до доллара".
По его словам, в скором будущем будет много слушаний, на которых будут заданы вопросы, надлежащим ли образом были израсходованы отправленные Киеву деньги, а "если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, республиканцы не будут очень снисходительны".
При этом издание подчеркивает, что республиканцы в Конгрессе очень интересуются не только подотчетностью, но также и выяснением сути предполагаемой коррупции в Киеве.
"Годы и миллиарды долларов". В США рассказали, что произошло с ВПК Украины
Ряд конгрессменов были "шокированы" тем, что предприниматели Соединенных Штатов "подвергаются вымогательству со стороны высокопоставленных украинских чиновников", - приводит издание слова Артур Эстопинян, вашингтонского лоббиста, который взаимодействует с украинскими предпринимателями.
"Как только больше людей узнают об этой вопиющей коррупции, это приведет к дальнейшим расследованиям и даже слушаниям в Конгрессе", — предсказал выше упоминавшийся экс-советник Трампа Мур.