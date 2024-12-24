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"Киев вымогает деньги". В США заявили о готовящихся расследованиях

"Киев вымогает деньги". В США заявили о готовящихся расследованиях - 24.12.2024, ПРАЙМ

"Киев вымогает деньги". В США заявили о готовящихся расследованиях

После возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом и "взятия под контроль" Сента его командой Украину привлекут к ответственности по делам... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T15:45+0300

2024-12-24T15:45+0300

2024-12-24T15:46+0300

политика

украина

коррупция

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. После возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом и "взятия под контроль" Сента его командой Украину привлекут к ответственности по делам о нецелевом расходовании финпомощи Соединенных Штатов, утверждает украинская англоязычная газета Kyiv Post, ссылаясь на инсайдерскую информацию из американского политикумума.В частности, издание передает высказывание экс-советника Трампа Стивена Мура, который заявил, что провел встречи более чем в ста республиканских офисах в Капитолии - и все они "видеть ответственность за отправленные США деньги – вплоть до доллара".По его словам, в скором будущем будет много слушаний, на которых будут заданы вопросы, надлежащим ли образом были израсходованы отправленные Киеву деньги, а "если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, республиканцы не будут очень снисходительны".При этом издание подчеркивает, что республиканцы в Конгрессе очень интересуются не только подотчетностью, но также и выяснением сути предполагаемой коррупции в Киеве.Ряд конгрессменов были "шокированы" тем, что предприниматели Соединенных Штатов "подвергаются вымогательству со стороны высокопоставленных украинских чиновников", - приводит издание слова Артур Эстопинян, вашингтонского лоббиста, который взаимодействует с украинскими предпринимателями."Как только больше людей узнают об этой вопиющей коррупции, это приведет к дальнейшим расследованиям и даже слушаниям в Конгрессе", — предсказал выше упоминавшийся экс-советник Трампа Мур.

https://1prime.ru/20241222/vpk-853784905.html

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украина, коррупция, сша