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"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ
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"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине
"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ
"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине
Известный бизнесмен основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уже в обозримом будущем может выяснить, на что в действительности были потрачены деньги,... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T19:14+0300
2024-12-24T19:14+0300
экономика
коррупция на украине
сша
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Известный бизнесмен основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уже в обозримом будущем может выяснить, на что в действительности были потрачены деньги, которые Соединенные Штаты выделяли Украине. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал политолог Гилберт Доктороу.По его словам, до сих пор никто даже не заикался, что американская внешняя политика "в отношении Украины обеспечивается с помощью взяток из фондов, которые Вашингтон и Евросоюз предоставили Киеву". "Я предполагаю, что это (коррупционные отношения США и Украины - прим. ред.) станет известно, когда Маск пойдет по следу американских денег, чтобы выяснить, где они в итоге оказались", - отметил Доктороу.При этом он выразил уверенность, что в течение ближайшего времени в прессе будут опубликованы результаты расследования Маска.
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коррупция на украине, сша, военная помощь украине
Экономика, коррупция на Украине, США, военная помощь Украине
19:14 24.12.2024
 
"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине

Политолог Доктороу: Маск в ближайшие месяцы выяснит, как Киев тратил деньги США

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Известный бизнесмен основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уже в обозримом будущем может выяснить, на что в действительности были потрачены деньги, которые Соединенные Штаты выделяли Украине. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал политолог Гилберт Доктороу.
По его словам, до сих пор никто даже не заикался, что американская внешняя политика "в отношении Украины обеспечивается с помощью взяток из фондов, которые Вашингтон и Евросоюз предоставили Киеву".
"Я предполагаю, что это (коррупционные отношения США и Украины - прим. ред.) станет известно, когда Маск пойдет по следу американских денег, чтобы выяснить, где они в итоге оказались", - отметил Доктороу.
Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
Началась проверка SpaceX и Маска из-за нарушений секретности, передает NYT
17 декабря, 23:14
При этом он выразил уверенность, что в течение ближайшего времени в прессе будут опубликованы результаты расследования Маска.
 
Экономикакоррупция на УкраинеСШАвоенная помощь Украине
 
 
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