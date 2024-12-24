https://1prime.ru/20241224/korruptsiya-853836967.html
"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине
"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ
"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине
Известный бизнесмен основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уже в обозримом будущем может выяснить, на что в действительности были потрачены деньги,... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T19:14+0300
2024-12-24T19:14+0300
2024-12-24T19:14+0300
экономика
коррупция на украине
сша
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Известный бизнесмен основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уже в обозримом будущем может выяснить, на что в действительности были потрачены деньги, которые Соединенные Штаты выделяли Украине. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал политолог Гилберт Доктороу.По его словам, до сих пор никто даже не заикался, что американская внешняя политика "в отношении Украины обеспечивается с помощью взяток из фондов, которые Вашингтон и Евросоюз предоставили Киеву". "Я предполагаю, что это (коррупционные отношения США и Украины - прим. ред.) станет известно, когда Маск пойдет по следу американских денег, чтобы выяснить, где они в итоге оказались", - отметил Доктороу.При этом он выразил уверенность, что в течение ближайшего времени в прессе будут опубликованы результаты расследования Маска.
https://1prime.ru/20241217/mask-853642544.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_c572b6915dfcf9337f8e986da47804d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коррупция на украине, сша, военная помощь украине
Экономика, коррупция на Украине, США, военная помощь Украине
"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине
Политолог Доктороу: Маск в ближайшие месяцы выяснит, как Киев тратил деньги США
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ.
Известный бизнесмен основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уже в обозримом будущем может выяснить, на что в действительности были потрачены деньги, которые Соединенные Штаты выделяли Украине. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works
высказал политолог Гилберт Доктороу.
По его словам, до сих пор никто даже не заикался, что американская внешняя политика "в отношении Украины обеспечивается с помощью взяток из фондов, которые Вашингтон и Евросоюз предоставили Киеву".
"Я предполагаю, что это (коррупционные отношения США и Украины - прим. ред.) станет известно, когда Маск пойдет по следу американских денег, чтобы выяснить, где они в итоге оказались", - отметил Доктороу.
Началась проверка SpaceX и Маска из-за нарушений секретности, передает NYT
При этом он выразил уверенность, что в течение ближайшего времени в прессе будут опубликованы результаты расследования Маска.