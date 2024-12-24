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"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине

"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ

"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине

Известный бизнесмен основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уже в обозримом будущем может выяснить, на что в действительности были потрачены деньги,... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T19:14+0300

2024-12-24T19:14+0300

2024-12-24T19:14+0300

экономика

коррупция на украине

сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Известный бизнесмен основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уже в обозримом будущем может выяснить, на что в действительности были потрачены деньги, которые Соединенные Штаты выделяли Украине. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал политолог Гилберт Доктороу.По его словам, до сих пор никто даже не заикался, что американская внешняя политика "в отношении Украины обеспечивается с помощью взяток из фондов, которые Вашингтон и Евросоюз предоставили Киеву". "Я предполагаю, что это (коррупционные отношения США и Украины - прим. ред.) станет известно, когда Маск пойдет по следу американских денег, чтобы выяснить, где они в итоге оказались", - отметил Доктороу.При этом он выразил уверенность, что в течение ближайшего времени в прессе будут опубликованы результаты расследования Маска.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

коррупция на украине, сша, военная помощь украине