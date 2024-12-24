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Костин назвал российский фондовый рынок перспективным
Костин назвал российский фондовый рынок перспективным - 24.12.2024, ПРАЙМ
Костин назвал российский фондовый рынок перспективным
Российский фондовый рынок перспективен, стоимость активов сейчас очень низкая, заявил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T16:03+0300
2024-12-24T16:03+0300
2024-12-24T16:06+0300
экономика
россия
втб
андрей костин
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок перспективен, стоимость активов сейчас очень низкая, заявил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале. "Я бы не игнорировал полностью фондовый рынок. Он, конечно, сегодня вряд ли будет… быстро очень расти, но сегодня стоимость российских активов такая низкая, что в перспективе, если у вас есть средства вложения на несколько лет, он обязательно должен вырасти. Когда нормализуется геополитика, а она все-таки нормализуется. Поэтому фондовый рынок, он все равно перспективный. Цены очень низкие", - сказал Костин. "Если человек может вкладывать деньги на какой-то срок, там на 3−5 лет, я уверен, что это очень хорошие вложения", - добавил он. В начале декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу. Глава государства подчеркнул, что к концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети ВВП.
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россия, втб, андрей костин
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Андрей Костин
Костин назвал российский фондовый рынок перспективным
Костин: фондовый рынок РФ перспективен, стоимость активов сейчас очень низкая
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок перспективен, стоимость активов сейчас очень низкая, заявил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале.
"Я бы не игнорировал полностью фондовый рынок. Он, конечно, сегодня вряд ли будет… быстро очень расти, но сегодня стоимость российских активов такая низкая, что в перспективе, если у вас есть средства вложения на несколько лет, он обязательно должен вырасти. Когда нормализуется геополитика, а она все-таки нормализуется. Поэтому фондовый рынок, он все равно перспективный. Цены очень низкие", - сказал Костин.
"Если человек может вкладывать деньги на какой-то срок, там на 3−5 лет, я уверен, что это очень хорошие вложения", - добавил он.
В начале декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу. Глава государства подчеркнул, что к концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети ВВП.
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