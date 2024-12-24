Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин назвал российский фондовый рынок перспективным - 24.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241224/kostin-853830916.html
Костин назвал российский фондовый рынок перспективным
Костин назвал российский фондовый рынок перспективным - 24.12.2024, ПРАЙМ
Костин назвал российский фондовый рынок перспективным
Российский фондовый рынок перспективен, стоимость активов сейчас очень низкая, заявил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T16:03+0300
2024-12-24T16:06+0300
экономика
россия
втб
андрей костин
https://cdnn.1prime.ru/img/84046/01/840460104_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_9cc6515d8830b4f67616169b1c28290f.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок перспективен, стоимость активов сейчас очень низкая, заявил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале. "Я бы не игнорировал полностью фондовый рынок. Он, конечно, сегодня вряд ли будет… быстро очень расти, но сегодня стоимость российских активов такая низкая, что в перспективе, если у вас есть средства вложения на несколько лет, он обязательно должен вырасти. Когда нормализуется геополитика, а она все-таки нормализуется. Поэтому фондовый рынок, он все равно перспективный. Цены очень низкие", - сказал Костин. "Если человек может вкладывать деньги на какой-то срок, там на 3−5 лет, я уверен, что это очень хорошие вложения", - добавил он. В начале декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу. Глава государства подчеркнул, что к концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети ВВП.
https://1prime.ru/20241224/vtb--853830799.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84046/01/840460104_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae9cd91e8e2a7902bb408ef045293a6a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб, андрей костин
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Андрей Костин
16:03 24.12.2024 (обновлено: 16:06 24.12.2024)
 
Костин назвал российский фондовый рынок перспективным

Костин: фондовый рынок РФ перспективен, стоимость активов сейчас очень низкая

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок перспективен, стоимость активов сейчас очень низкая, заявил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале.
"Я бы не игнорировал полностью фондовый рынок. Он, конечно, сегодня вряд ли будет… быстро очень расти, но сегодня стоимость российских активов такая низкая, что в перспективе, если у вас есть средства вложения на несколько лет, он обязательно должен вырасти. Когда нормализуется геополитика, а она все-таки нормализуется. Поэтому фондовый рынок, он все равно перспективный. Цены очень низкие", - сказал Костин.
"Если человек может вкладывать деньги на какой-то срок, там на 3−5 лет, я уверен, что это очень хорошие вложения", - добавил он.
В начале декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу. Глава государства подчеркнул, что к концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети ВВП.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
В ВТБ рассказали, какую угрозу маркетплейсы несут банкам России
16:02
 
ЭкономикаРОССИЯВТБАндрей Костин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала