https://1prime.ru/20241224/kostin-853830916.html

Костин назвал российский фондовый рынок перспективным

Костин назвал российский фондовый рынок перспективным - 24.12.2024, ПРАЙМ

Костин назвал российский фондовый рынок перспективным

Российский фондовый рынок перспективен, стоимость активов сейчас очень низкая, заявил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале. | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T16:03+0300

2024-12-24T16:03+0300

2024-12-24T16:06+0300

экономика

россия

втб

андрей костин

https://cdnn.1prime.ru/img/84046/01/840460104_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_9cc6515d8830b4f67616169b1c28290f.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок перспективен, стоимость активов сейчас очень низкая, заявил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале. "Я бы не игнорировал полностью фондовый рынок. Он, конечно, сегодня вряд ли будет… быстро очень расти, но сегодня стоимость российских активов такая низкая, что в перспективе, если у вас есть средства вложения на несколько лет, он обязательно должен вырасти. Когда нормализуется геополитика, а она все-таки нормализуется. Поэтому фондовый рынок, он все равно перспективный. Цены очень низкие", - сказал Костин. "Если человек может вкладывать деньги на какой-то срок, там на 3−5 лет, я уверен, что это очень хорошие вложения", - добавил он. В начале декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу. Глава государства подчеркнул, что к концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети ВВП.

https://1prime.ru/20241224/vtb--853830799.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, андрей костин