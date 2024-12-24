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Глава ВТБ назвал расходы банка на IT в 2024 году

Глава ВТБ назвал расходы банка на IT в 2024 году - 24.12.2024, ПРАЙМ

Глава ВТБ назвал расходы банка на IT в 2024 году

Расходы ВТБ на IT-сферу банка составили 180 миллиардов рублей, в 2024 году банк завершит полностью импортозамещение программного обеспечения и IT-оборудования,... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T16:04+0300

2024-12-24T16:04+0300

2024-12-24T16:05+0300

россия

втб

андрей костин

it

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Расходы ВТБ на IT-сферу банка составили 180 миллиардов рублей, в 2024 году банк завершит полностью импортозамещение программного обеспечения и IT-оборудования, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале. "У нас по этому году расходы на IT 180 миллиардов рублей только у одного банка (ВТБ – ред).… Значительная, правда, часть идёт на импортозамещение сегодня", - сказал Костин. Он подчеркнул, что после того, как банк попал под санкции, его отключили не только от системы SWIFT или от корсчетов американских, но и от всех американских систем, "которые существуют в банковском софтвере". "Но мы смогли перейти очень быстро. И мы импортозаместили это. И вот сейчас мы в этом году завершаем полностью импортозамещение как софтвера, так и хардвера… Сейчас процесс завершается, когда мы уже вообще будем независимы", - добавил Костин.

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