https://1prime.ru/20241224/kostin-853831035.html
Глава ВТБ назвал расходы банка на IT в 2024 году
Глава ВТБ назвал расходы банка на IT в 2024 году - 24.12.2024, ПРАЙМ
Глава ВТБ назвал расходы банка на IT в 2024 году
Расходы ВТБ на IT-сферу банка составили 180 миллиардов рублей, в 2024 году банк завершит полностью импортозамещение программного обеспечения и IT-оборудования,... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T16:04+0300
2024-12-24T16:04+0300
2024-12-24T16:05+0300
россия
втб
андрей костин
it
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910293_0:7:2932:1656_1920x0_80_0_0_e986ca791c345b4a99dfad03c4fc5700.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Расходы ВТБ на IT-сферу банка составили 180 миллиардов рублей, в 2024 году банк завершит полностью импортозамещение программного обеспечения и IT-оборудования, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале. "У нас по этому году расходы на IT 180 миллиардов рублей только у одного банка (ВТБ – ред).… Значительная, правда, часть идёт на импортозамещение сегодня", - сказал Костин. Он подчеркнул, что после того, как банк попал под санкции, его отключили не только от системы SWIFT или от корсчетов американских, но и от всех американских систем, "которые существуют в банковском софтвере". "Но мы смогли перейти очень быстро. И мы импортозаместили это. И вот сейчас мы в этом году завершаем полностью импортозамещение как софтвера, так и хардвера… Сейчас процесс завершается, когда мы уже вообще будем независимы", - добавил Костин.
https://1prime.ru/20241224/kostin-853830916.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910293_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_a44ac8c4c944fc25bb87d6c4fa4f6f15.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, андрей костин, it
РОССИЯ, ВТБ, Андрей Костин, IT
Глава ВТБ назвал расходы банка на IT в 2024 году
Костин: расходы ВТБ на IT в 2024 году составили 180 миллиардов рублей
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Расходы ВТБ на IT-сферу банка составили 180 миллиардов рублей, в 2024 году банк завершит полностью импортозамещение программного обеспечения и IT-оборудования, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале.
"У нас по этому году расходы на IT 180 миллиардов рублей только у одного банка (ВТБ – ред).… Значительная, правда, часть идёт на импортозамещение сегодня", - сказал Костин.
Костин назвал российский фондовый рынок перспективным
Он подчеркнул, что после того, как банк попал под санкции, его отключили не только от системы SWIFT или от корсчетов американских, но и от всех американских систем, "которые существуют в банковском софтвере".
"Но мы смогли перейти очень быстро. И мы импортозаместили это. И вот сейчас мы в этом году завершаем полностью импортозамещение как софтвера, так и хардвера… Сейчас процесс завершается, когда мы уже вообще будем независимы", - добавил Костин.