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Глава ВТБ назвал расходы банка на IT в 2024 году - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Глава ВТБ назвал расходы банка на IT в 2024 году
Глава ВТБ назвал расходы банка на IT в 2024 году - 24.12.2024, ПРАЙМ
Глава ВТБ назвал расходы банка на IT в 2024 году
Расходы ВТБ на IT-сферу банка составили 180 миллиардов рублей, в 2024 году банк завершит полностью импортозамещение программного обеспечения и IT-оборудования,... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T16:04+0300
2024-12-24T16:05+0300
россия
втб
андрей костин
it
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Расходы ВТБ на IT-сферу банка составили 180 миллиардов рублей, в 2024 году банк завершит полностью импортозамещение программного обеспечения и IT-оборудования, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале. "У нас по этому году расходы на IT 180 миллиардов рублей только у одного банка (ВТБ – ред).… Значительная, правда, часть идёт на импортозамещение сегодня", - сказал Костин. Он подчеркнул, что после того, как банк попал под санкции, его отключили не только от системы SWIFT или от корсчетов американских, но и от всех американских систем, "которые существуют в банковском софтвере". "Но мы смогли перейти очень быстро. И мы импортозаместили это. И вот сейчас мы в этом году завершаем полностью импортозамещение как софтвера, так и хардвера… Сейчас процесс завершается, когда мы уже вообще будем независимы", - добавил Костин.
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россия, втб, андрей костин, it
РОССИЯ, ВТБ, Андрей Костин, IT
16:04 24.12.2024 (обновлено: 16:05 24.12.2024)
 
Глава ВТБ назвал расходы банка на IT в 2024 году

Костин: расходы ВТБ на IT в 2024 году составили 180 миллиардов рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкVI съезд Ассоциации банков России
VI съезд Ассоциации банков России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Расходы ВТБ на IT-сферу банка составили 180 миллиардов рублей, в 2024 году банк завершит полностью импортозамещение программного обеспечения и IT-оборудования, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале.
"У нас по этому году расходы на IT 180 миллиардов рублей только у одного банка (ВТБ – ред).… Значительная, правда, часть идёт на импортозамещение сегодня", - сказал Костин.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
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16:03
Он подчеркнул, что после того, как банк попал под санкции, его отключили не только от системы SWIFT или от корсчетов американских, но и от всех американских систем, "которые существуют в банковском софтвере".
"Но мы смогли перейти очень быстро. И мы импортозаместили это. И вот сейчас мы в этом году завершаем полностью импортозамещение как софтвера, так и хардвера… Сейчас процесс завершается, когда мы уже вообще будем независимы", - добавил Костин.
 
РОССИЯВТБАндрей КостинIT
 
 
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