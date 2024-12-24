https://1prime.ru/20241224/kraby-853828564.html

Россия нарастила поставки крабов в Китай до рекорда

Россия нарастила поставки крабов в Китай до рекорда - 24.12.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки крабов в Китай до рекорда

Россия в ноябре увеличила экспорт крабов в Китай до рекордных 148,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T14:42+0300

2024-12-24T14:42+0300

2024-12-24T14:42+0300

россия

китай

крабы

морепродукты

https://cdnn.1prime.ru/img/82843/30/828433073_15:0:795:439_1920x0_80_0_0_d3ac832524c4800b487c9b7126e4a064.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре увеличила экспорт крабов в Китай до рекордных 148,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, в ноябре Китай закупил у России крабов на 148,7 миллиона долларов, что стало максимальным месячным объемом для двусторонней торговли. Год к году показатель увеличился на 44%, в за месяц - в 1,5 раза. Всего за одиннадцать месяцев стоимость поставок достигла 993 миллионов долларов против 954 миллионов за аналогичный период прошлого года. Это также стало рекордным уровнем для двух стран. При этом поставки рыбы и морепродуктов в целом в ноябре выросли в годовом и месячном выражении на 18% - до 307 миллионов долларов. Помимо крабов, которые составили почти половину российского экспорта, еще примерно 45% поставок, или 140 миллионов долларов, пришлось на замороженную рыбу, основной среди которой была треска (57 миллионов).

https://1prime.ru/20240515/krab-848197698.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, крабы, морепродукты