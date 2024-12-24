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Россия нарастила поставки крабов в Китай до рекорда
Россия нарастила поставки крабов в Китай до рекорда - 24.12.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки крабов в Китай до рекорда
Россия в ноябре увеличила экспорт крабов в Китай до рекордных 148,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T14:42+0300
2024-12-24T14:42+0300
2024-12-24T14:42+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре увеличила экспорт крабов в Китай до рекордных 148,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, в ноябре Китай закупил у России крабов на 148,7 миллиона долларов, что стало максимальным месячным объемом для двусторонней торговли. Год к году показатель увеличился на 44%, в за месяц - в 1,5 раза. Всего за одиннадцать месяцев стоимость поставок достигла 993 миллионов долларов против 954 миллионов за аналогичный период прошлого года. Это также стало рекордным уровнем для двух стран. При этом поставки рыбы и морепродуктов в целом в ноябре выросли в годовом и месячном выражении на 18% - до 307 миллионов долларов. Помимо крабов, которые составили почти половину российского экспорта, еще примерно 45% поставок, или 140 миллионов долларов, пришлось на замороженную рыбу, основной среди которой была треска (57 миллионов).
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россия, китай, крабы, морепродукты
РОССИЯ, КИТАЙ, крабы, морепродукты
Россия нарастила поставки крабов в Китай до рекорда
Россия нарастила поставки крабов в Китай до рекордных 148,7 миллиона долларов
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре увеличила экспорт крабов в Китай до рекордных 148,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, в ноябре Китай закупил у России крабов на 148,7 миллиона долларов, что стало максимальным месячным объемом для двусторонней торговли. Год к году показатель увеличился на 44%, в за месяц - в 1,5 раза.
Всего за одиннадцать месяцев стоимость поставок достигла 993 миллионов долларов против 954 миллионов за аналогичный период прошлого года. Это также стало рекордным уровнем для двух стран.
При этом поставки рыбы и морепродуктов в целом в ноябре выросли в годовом и месячном выражении на 18% - до 307 миллионов долларов. Помимо крабов, которые составили почти половину российского экспорта, еще примерно 45% поставок, или 140 миллионов долларов, пришлось на замороженную рыбу, основной среди которой была треска (57 миллионов).
В АСРФ объяснили рост экспорта российского краба