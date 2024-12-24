https://1prime.ru/20241224/lidl-853820292.html

Популярный у россиян магазин на границе с Финляндией сообщил о закрытии

Популярный у россиян магазин на границе с Финляндией сообщил о закрытии - 24.12.2024, ПРАЙМ

Популярный у россиян магазин на границе с Финляндией сообщил о закрытии

Супермаркет Lidl, расположенный на границе России и Финляндии, закроется 29 декабря 2024 года. Об этом сообщается на сайте магазина. | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T09:40+0300

2024-12-24T09:40+0300

2024-12-24T09:40+0300

экономика

финляндия

россия

граница

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Супермаркет Lidl, расположенный на границе России и Финляндии, закроется 29 декабря 2024 года. Об этом сообщается на сайте магазина."Lidl закроет свои двери 29.12.2024", — сказано в сообщении.Закрытие магазина происходит на фоне того, как Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы в ноябре 2023 года, оставляя границу с Россией закрытой. Финские власти утверждают, что открытие границы может привести к нелегальной миграции из России в Финляндию.Российская сторона в свою очередь отмечала, что российские пограничники следуют всем инструкциям и пограничный переход используется только лицами, у которых есть законное право на пересечение границы.

https://1prime.ru/20241214/finlyandiya-853580287.html

финляндия

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финляндия, россия, граница