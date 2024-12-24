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Популярный у россиян магазин на границе с Финляндией сообщил о закрытии - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Популярный у россиян магазин на границе с Финляндией сообщил о закрытии
Популярный у россиян магазин на границе с Финляндией сообщил о закрытии - 24.12.2024, ПРАЙМ
Популярный у россиян магазин на границе с Финляндией сообщил о закрытии
Супермаркет Lidl, расположенный на границе России и Финляндии, закроется 29 декабря 2024 года. Об этом сообщается на сайте магазина. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:40+0300
2024-12-24T09:40+0300
экономика
финляндия
россия
граница
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Супермаркет Lidl, расположенный на границе России и Финляндии, закроется 29 декабря 2024 года. Об этом сообщается на сайте магазина."Lidl закроет свои двери 29.12.2024", — сказано в сообщении.Закрытие магазина происходит на фоне того, как Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы в ноябре 2023 года, оставляя границу с Россией закрытой. Финские власти утверждают, что открытие границы может привести к нелегальной миграции из России в Финляндию.Российская сторона в свою очередь отмечала, что российские пограничники следуют всем инструкциям и пограничный переход используется только лицами, у которых есть законное право на пересечение границы.
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финляндия, россия, граница
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, граница
09:40 24.12.2024
 
Популярный у россиян магазин на границе с Финляндией сообщил о закрытии

Lidl закроет магазин на границе России и Финляндии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФинский пограничный пункт пропуска автомобилей МАПП "Нуйамаа" на границе РФ и Финляндии
Финский пограничный пункт пропуска автомобилей МАПП Нуйамаа на границе РФ и Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Супермаркет Lidl, расположенный на границе России и Финляндии, закроется 29 декабря 2024 года. Об этом сообщается на сайте магазина.
"Lidl закроет свои двери 29.12.2024", — сказано в сообщении.
Закрытие магазина происходит на фоне того, как Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы в ноябре 2023 года, оставляя границу с Россией закрытой. Финские власти утверждают, что открытие границы может привести к нелегальной миграции из России в Финляндию.
Российская сторона в свою очередь отмечала, что российские пограничники следуют всем инструкциям и пограничный переход используется только лицами, у которых есть законное право на пересечение границы.
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