https://1prime.ru/20241224/likvidnost-853822586.html

Кабмин предоставит ликвидность банкам на 396 миллиардов рублей

Кабмин предоставит ликвидность банкам на 396 миллиардов рублей - 24.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин предоставит ликвидность банкам на 396 миллиардов рублей

Банк России ожидает, что правительство за период с 25 по 28 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 396 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T11:04+0300

2024-12-24T11:04+0300

2024-12-24T11:04+0300

экономика

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ликвидность

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 25 по 28 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 396 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 18 по 24 декабря, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 751 миллиард рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 2,177 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 181 миллиард рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,495 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 5,89 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20241210/likvidnost-853462755.html

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россия, банки, ликвидность