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Матвиенко ожидает начало переговоров по Украине в 2025 году - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко ожидает начало переговоров по Украине в 2025 году
Матвиенко ожидает начало переговоров по Украине в 2025 году - 24.12.2024, ПРАЙМ
Матвиенко ожидает начало переговоров по Украине в 2025 году
Переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, однако будет очень сложным. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках встречи с... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T14:24+0300
2024-12-24T14:24+0300
политика
россия
валентина матвиенко
украина
переговоры
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, однако будет очень сложным. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках встречи с журналистами."Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем (2025 - ред.) году начнется переговорный процесс, безусловно", - заметила сенатор.Матвиенко добавила, что переговорный процесс будет сопровождаться определенными трудностями, однако в политике необходимо искать компромиссы.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что власти должны думать о интересах граждан страны в вопросе привлечения мигрантов. Он подчеркнул, что мигранты не вызовут отторжения, если соблюдают законы, владеют русским языком и живут в "человеческих условиях".
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россия, валентина матвиенко, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, Валентина Матвиенко, УКРАИНА, переговоры
14:24 24.12.2024
 
Матвиенко ожидает начало переговоров по Украине в 2025 году

Матвиенко считает, что переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, однако будет очень сложным. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках встречи с журналистами.
"Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем (2025 - ред.) году начнется переговорный процесс, безусловно", - заметила сенатор.
Матвиенко добавила, что переговорный процесс будет сопровождаться определенными трудностями, однако в политике необходимо искать компромиссы.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что власти должны думать о интересах граждан страны в вопросе привлечения мигрантов. Он подчеркнул, что мигранты не вызовут отторжения, если соблюдают законы, владеют русским языком и живут в "человеческих условиях".
Андрей Картаполов - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
В Госдуме не исключили завершение конфликта на Украине в 2025 году
13:13
 
ПолитикаРОССИЯВалентина МатвиенкоУКРАИНАпереговоры
 
 
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