https://1prime.ru/20241224/matvienko-853828074.html

Матвиенко ожидает начало переговоров по Украине в 2025 году

Матвиенко ожидает начало переговоров по Украине в 2025 году - 24.12.2024, ПРАЙМ

Матвиенко ожидает начало переговоров по Украине в 2025 году

Переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, однако будет очень сложным. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках встречи с... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T14:24+0300

2024-12-24T14:24+0300

2024-12-24T14:24+0300

политика

россия

валентина матвиенко

украина

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850534822_0:66:3077:1797_1920x0_80_0_0_c29355619ad5b219f0bc7900ca14d362.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, однако будет очень сложным. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках встречи с журналистами."Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем (2025 - ред.) году начнется переговорный процесс, безусловно", - заметила сенатор.Матвиенко добавила, что переговорный процесс будет сопровождаться определенными трудностями, однако в политике необходимо искать компромиссы.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что власти должны думать о интересах граждан страны в вопросе привлечения мигрантов. Он подчеркнул, что мигранты не вызовут отторжения, если соблюдают законы, владеют русским языком и живут в "человеческих условиях".

https://1prime.ru/20241224/kartapolov-853826571.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, валентина матвиенко, украина, переговоры