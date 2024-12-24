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Кабмин ввел запреты и ограничения майнинга криптовалют в 13 регионах России - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241224/mayning-853821399.html
Кабмин ввел запреты и ограничения майнинга криптовалют в 13 регионах России
Кабмин ввел запреты и ограничения майнинга криптовалют в 13 регионах России - 24.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин ввел запреты и ограничения майнинга криптовалют в 13 регионах России
Правительство РФ с 1 января 2025 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 регионах России до 2031 года, а еще в трех регионах - частично, в... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T10:26+0300
2024-12-24T10:26+0300
энергетика
россия
майнинг
правительство
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ с 1 января 2025 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 регионах России до 2031 года, а еще в трех регионах - частично, в осенне-зимний период до 2031 года, следует из подписанного постановления правительства, которое есть в распоряжении РИА Новости. В документе указано, что полный запрет криптомайнинга, начиная с 1 января и до 15 марта 2031 года, введут в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. А частичный запрет, то есть в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнёт действие с 1 января 2025 года), введут в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Такой же список регионов в ноябре публиковало правительство РФ по итогам заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики, где было принято решение об ограничениях.
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россия, майнинг, правительство
Энергетика, РОССИЯ, майнинг, правительство
10:26 24.12.2024
 
Кабмин ввел запреты и ограничения майнинга криптовалют в 13 регионах России

Кабмин ввел запреты и ограничения майнинга криптовалют в 13 регионах с 1 января

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОткрытие майнингового центра в Ленинградской области
Открытие майнингового центра в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ с 1 января 2025 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 регионах России до 2031 года, а еще в трех регионах - частично, в осенне-зимний период до 2031 года, следует из подписанного постановления правительства, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В документе указано, что полный запрет криптомайнинга, начиная с 1 января и до 15 марта 2031 года, введут в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
А частичный запрет, то есть в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнёт действие с 1 января 2025 года), введут в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
Такой же список регионов в ноябре публиковало правительство РФ по итогам заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики, где было принято решение об ограничениях.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
Правительство одобрило поправки в законопроект о майнинге
15 ноября, 21:55
 
ЭнергетикаРОССИЯмайнингправительство
 
 
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