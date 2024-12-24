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Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму

Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму - 24.12.2024, ПРАЙМ

Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму

Сотрудники служб спасения и волонтеры очистили от мазута с затонувших танкеров более 14 километров береговой линии в Крыму. Об этом говорится в сообщении МЧС... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T11:46+0300

2024-12-24T11:46+0300

2024-12-24T11:51+0300

россия

мазут

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сотрудники служб спасения и волонтеры очистили от мазута с затонувших танкеров более 14 километров береговой линии в Крыму. Об этом говорится в сообщении МЧС России."Очищены 14,4 км береговой линии (за сутки – 4 км), собраны и вывезены 109,3 т загрязненного песка и грунта (за сутки – 49 т) и 3,3 т нефтесодержащей жидкости", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что мониторинговые группы обследовали 349 километров береговой линии и обнаружили 20 масляных пятен. Участие в ликвидации участвуют три судна, включая катер.Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе произошло 15 декабря из-за шторма, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов.

https://1prime.ru/20241223/mazut-853802407.html

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россия, мазут