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Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму
Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму - 24.12.2024, ПРАЙМ
Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму
Сотрудники служб спасения и волонтеры очистили от мазута с затонувших танкеров более 14 километров береговой линии в Крыму. Об этом говорится в сообщении МЧС... | 24.12.2024, ПРАЙМ
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россия
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сотрудники служб спасения и волонтеры очистили от мазута с затонувших танкеров более 14 километров береговой линии в Крыму. Об этом говорится в сообщении МЧС России."Очищены 14,4 км береговой линии (за сутки – 4 км), собраны и вывезены 109,3 т загрязненного песка и грунта (за сутки – 49 т) и 3,3 т нефтесодержащей жидкости", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что мониторинговые группы обследовали 349 километров береговой линии и обнаружили 20 масляных пятен. Участие в ликвидации участвуют три судна, включая катер.Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе произошло 15 декабря из-за шторма, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов.
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россия, мазут
РОССИЯ, МАЗУТ
11:46 24.12.2024 (обновлено: 11:51 24.12.2024)
 
Спасатели очистили от мазута более 14 километров береговой линии в Крыму

Спасатели и волонтеры очистили от мазута более 14 км береговой линии в Крыму

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сотрудники служб спасения и волонтеры очистили от мазута с затонувших танкеров более 14 километров береговой линии в Крыму. Об этом говорится в сообщении МЧС России.
"Очищены 14,4 км береговой линии (за сутки – 4 км), собраны и вывезены 109,3 т загрязненного песка и грунта (за сутки – 49 т) и 3,3 т нефтесодержащей жидкости", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что мониторинговые группы обследовали 349 километров береговой линии и обнаружили 20 масляных пятен. Участие в ликвидации участвуют три судна, включая катер.
Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе произошло 15 декабря из-за шторма, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
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