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Россия увеличила экспорт меди в Китай до максимума за год
Россия увеличила экспорт меди в Китай до максимума за год - 24.12.2024, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт меди в Китай до максимума за год
Россия в ноябре нарастила поставки меди в Китай до максимальных за год 400 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T15:44+0300
2024-12-24T15:44+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре нарастила поставки меди в Китай до максимальных за год 400 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, в ноябре китайские компании закупили в России меди на 400 миллионов долларов - в 1,5 раза больше, чем в октябре. Последний раз импорт был больше в ноябре прошлого года - на уровне 424 миллиона долларов. Одновременно вдвое вырос ввоз Китаем российского никеля - до 56,2 миллиона долларов против 26,8 миллиона месяцем ранее; а поставки железа, стали и изделий из них увеличились в 1,4 раза - до 68,7 миллиона долларов. А вот импорт алюминия, наоборот, сократился - на 8%, до 338 миллионов долларов. Всего за 11 месяцев Россия поставила в Китай металлов на 7,5 миллиарда долларов - лишь на 0,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
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россия, китай
Россия увеличила экспорт меди в Китай до максимума за год
Россия в ноябре нарастила поставки меди в Китай до 400 миллионов долларов
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре нарастила поставки меди в Китай до максимальных за год 400 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, в ноябре китайские компании закупили в России меди на 400 миллионов долларов - в 1,5 раза больше, чем в октябре. Последний раз импорт был больше в ноябре прошлого года - на уровне 424 миллиона долларов.
Одновременно вдвое вырос ввоз Китаем российского никеля - до 56,2 миллиона долларов против 26,8 миллиона месяцем ранее; а поставки железа, стали и изделий из них увеличились в 1,4 раза - до 68,7 миллиона долларов. А вот импорт алюминия, наоборот, сократился - на 8%, до 338 миллионов долларов.
Всего за 11 месяцев Россия поставила в Китай металлов на 7,5 миллиарда долларов - лишь на 0,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Медь готовится завершить неделю ростом