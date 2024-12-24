https://1prime.ru/20241224/medvedchuk-853822897.html
Медведчук попросил Бельгию завести уголовное дело против Зеленского
Медведчук попросил Бельгию завести уголовное дело против Зеленского - 24.12.2024, ПРАЙМ
Медведчук попросил Бельгию завести уголовное дело против Зеленского
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование Владимира... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T11:27+0300
2024-12-24T11:27+0300
2024-12-24T11:27+0300
политика
виктор медведчук
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении Медведчукка на сайте движения."Скандал с попыткой подкупа нелегитимным Зеленским премьера Словакии Роберта Фицо раскрывает все коррупционное нутро его режима. Зеленский не только плюет на правила дипломатического протокола, дресс-код и недопущение матерных выражений в публичных заявлениях, но и на элементарную порядочность и чистоплотность в отношениях с союзниками", - заметил политик.По словам Медведчука, Зеленский подкупил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предложив ему 500 миллионов евро в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в НАТО.Политик также заявил о решении обратиться в Федеральную прокуратуру Бельгии для уголовного преследования Зеленского по поводу совершения им тяжкого коррупционного преступления.
https://1prime.ru/20241223/zelenskiy-853812459.html
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виктор медведчук, владимир зеленский, бельгия
Политика, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, БЕЛЬГИЯ
Медведчук попросил Бельгию завести уголовное дело против Зеленского
Медведчук попросил прокуратуру Бельгии завести уголовное дело против Зеленского
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении Медведчукка на сайте движения.
"Скандал с попыткой подкупа нелегитимным Зеленским премьера Словакии Роберта Фицо раскрывает все коррупционное нутро его режима. Зеленский не только плюет на правила дипломатического протокола, дресс-код и недопущение матерных выражений в публичных заявлениях, но и на элементарную порядочность и чистоплотность в отношениях с союзниками", - заметил политик.
По словам Медведчука, Зеленский подкупил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предложив ему 500 миллионов евро в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в НАТО.
Политик также заявил о решении обратиться в Федеральную прокуратуру Бельгии для уголовного преследования Зеленского по поводу совершения им тяжкого коррупционного преступления.
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