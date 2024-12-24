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Медведчук попросил Бельгию завести уголовное дело против Зеленского - 24.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241224/medvedchuk-853822897.html
Медведчук попросил Бельгию завести уголовное дело против Зеленского
Медведчук попросил Бельгию завести уголовное дело против Зеленского - 24.12.2024, ПРАЙМ
Медведчук попросил Бельгию завести уголовное дело против Зеленского
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование Владимира... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T11:27+0300
2024-12-24T11:27+0300
политика
виктор медведчук
владимир зеленский
бельгия
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении Медведчукка на сайте движения."Скандал с попыткой подкупа нелегитимным Зеленским премьера Словакии Роберта Фицо раскрывает все коррупционное нутро его режима. Зеленский не только плюет на правила дипломатического протокола, дресс-код и недопущение матерных выражений в публичных заявлениях, но и на элементарную порядочность и чистоплотность в отношениях с союзниками", - заметил политик.По словам Медведчука, Зеленский подкупил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предложив ему 500 миллионов евро в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в НАТО.Политик также заявил о решении обратиться в Федеральную прокуратуру Бельгии для уголовного преследования Зеленского по поводу совершения им тяжкого коррупционного преступления.
https://1prime.ru/20241223/zelenskiy-853812459.html
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виктор медведчук, владимир зеленский, бельгия
Политика, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, БЕЛЬГИЯ
11:27 24.12.2024
 
Медведчук попросил Бельгию завести уголовное дело против Зеленского

Медведчук попросил прокуратуру Бельгии завести уголовное дело против Зеленского

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
#Лидер общественного движения Украинский выбор Виктор Медведчук - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении Медведчукка на сайте движения.
"Скандал с попыткой подкупа нелегитимным Зеленским премьера Словакии Роберта Фицо раскрывает все коррупционное нутро его режима. Зеленский не только плюет на правила дипломатического протокола, дресс-код и недопущение матерных выражений в публичных заявлениях, но и на элементарную порядочность и чистоплотность в отношениях с союзниками", - заметил политик.
По словам Медведчука, Зеленский подкупил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предложив ему 500 миллионов евро в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в НАТО.
Политик также заявил о решении обратиться в Федеральную прокуратуру Бельгии для уголовного преследования Зеленского по поводу совершения им тяжкого коррупционного преступления.
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ПолитикаВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийБЕЛЬГИЯ
 
 
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