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Минфин не поддержал идею об увеличении суточных в командировках

Минфин не поддержал идею об увеличении суточных в командировках - 24.12.2024, ПРАЙМ

Минфин не поддержал идею об увеличении суточных в командировках

Минфин РФ не поддержал инициативу сенатора Айрата Гибатдинова об увеличении с 700 до 1,5 тысяч рублей не облагаемых НДФЛ суточных в командировках внутри России, | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T01:21+0300

2024-12-24T01:21+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ не поддержал инициативу сенатора Айрата Гибатдинова об увеличении с 700 до 1,5 тысяч рублей не облагаемых НДФЛ суточных в командировках внутри России, по мнению ведомства, нынешний размер не облагаемых налогом суточных экономически обоснован, говорится в ответе министерства на запрос парламентария (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). Ранее Гибатдинов выступал с инициативой увеличить с 700 рублей до 1,5 тысяч рублей не облагаемые НДФЛ суточные в командировках внутри РФ, а также с 2,5 тысяч до 3,5 тысяч рублей суточные в командировках в другие страны, соответствующее обращение было направлено в Минтруд. "Предложение об увеличении размеров не облагаемых налогом на доходы физических лиц сумм суточных, выплачиваемых работникам при направлении в служебную командировку, не поддерживается", - говорится в документе за подписью замглавы Минфина Алексея Сазанова. Замминистра отметил, что в Трудовом кодексе РФ не содержится "конкретный перечень расходов, на которые могут быть направлены суточные", но указано, что суточные представляют собой дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства. "По мнению Минфина России, суточные не предполагают покрытие расходов, которые сотрудник осуществляет вне зависимости от того, находится он, в частности, на рабочем месте по месту деятельности организации или... в служебной командировке. Дополнительно сообщаем, что установленный не подлежащий налогообложению размер суточных в расчете на календарный месяц соответствует установленному размеру МРОТ, что также свидетельствует о его экономической обоснованности", - подчеркнул он. В министерстве также напомнили, что поступления НДФЛ формируют существенную часть доходной части бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. "В этой связи реализация предложения об увеличении размера суточных, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц, приведет к формированию выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, за счет средств которых обеспечивается реализация обязательств, в том числе социальных, что негативно отразится на возможности исполнения соответствующих бюджетов", - констатировал Сазанов. Комментируя РИА Новости ответ Минфина, сенатор Гибатдинов заявил, что считает "надуманной" причину отказа повысить лимит не облагаемых НДФЛ суточных для россиян. "Время и экономика сильно изменились - сейчас 700 рублей это не те же деньги, которые были несколько лет назад. Повышение необходимо - мы должны понимать, что работники имеют полное право на достойную оплату своего труда. Налоги, которые и так растут несоизмеримо с ростом зарплат, не должны "съедать" значительную часть жалований", - заключил Гибатдинов.

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