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Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО
Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО - 24.12.2024, ПРАЙМ
Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО
Минфин России не поддержал предложение об установлении программы льготной ипотеки для участников СВО, документ находится в распоряжении РИА Новости. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T02:00+0300
2024-12-24T02:00+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Минфин России не поддержал предложение об установлении программы льготной ипотеки для участников СВО, документ находится в распоряжении РИА Новости.
Ранее члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым направили в Минфин РФ предложение об установлении новой льготной программы ипотечного кредитования для участников СВО со ставкой 2%. Как ранее отмечал РИА Новости один из авторов инициативы, зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, подобная программа затронула бы более 700 тысяч участников СВО и принесла бы более триллиона рублей в экономику России.
"Представленное предложение Минфином России не поддерживается", - сказано в ответе замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.
В документе отмечается, что действующие льготные ипотечные программы ("Семейная ипотека", "Льготная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", "Сельская ипотека", "Льготная ипотека на территориях новых субъектов РФ", "ИТ-ипотека") привели к значительным диспропорциям на рынке ипотечного кредитования. Кроме того, в ответе министерства подчеркивается, что неоднократное продление и расширение условий льготных ипотечных программ и их распространение на всё больший круг граждан и объектов жилищного строительства, трансформировало инструмент "льготной ипотеки" из точечной меры поддержки в массовый продукт.
"Это привело к отрицательным результатам и не позволило достичь всех поставленных целей, прежде всего по повышению доступности жилья для граждан", - сказано в документе.
В Минфине добавляют, что введение новых механизмов обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан потребует выделения допсредств из федерального бюджета, источники покрытия которых не определены.
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Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО
Минфин не поддержал предложение об установлении льготной ипотеки для участников СВО
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Минфин России не поддержал предложение об установлении программы льготной ипотеки для участников СВО, документ находится в распоряжении РИА Новости.
Ранее члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым направили в Минфин РФ предложение об установлении новой льготной программы ипотечного кредитования для участников СВО со ставкой 2%. Как ранее отмечал РИА Новости один из авторов инициативы, зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, подобная программа затронула бы более 700 тысяч участников СВО и принесла бы более триллиона рублей в экономику России.
"Представленное предложение Минфином России не поддерживается", - сказано в ответе замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.
В документе отмечается, что действующие льготные ипотечные программы ("Семейная ипотека", "Льготная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", "Сельская ипотека", "Льготная ипотека на территориях новых субъектов РФ", "ИТ-ипотека") привели к значительным диспропорциям на рынке ипотечного кредитования. Кроме того, в ответе министерства подчеркивается, что неоднократное продление и расширение условий льготных ипотечных программ и их распространение на всё больший круг граждан и объектов жилищного строительства, трансформировало инструмент "льготной ипотеки" из точечной меры поддержки в массовый продукт.
"Это привело к отрицательным результатам и не позволило достичь всех поставленных целей, прежде всего по повышению доступности жилья для граждан", - сказано в документе.
В Минфине добавляют, что введение новых механизмов обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан потребует выделения допсредств из федерального бюджета, источники покрытия которых не определены.