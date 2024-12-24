https://1prime.ru/20241224/minyust-853833602.html
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов - 24.12.2024, ПРАЙМ
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов
Глава Минюста Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия 24" предложил ввести ограничения для злостных неплательщиков алиментов, которые будут внесены в... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T17:10+0300
2024-12-24T17:10+0300
2024-12-24T17:10+0300
финансы
константин чуйченко
общество
алименты
должники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1c/851185911_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_8b3fa89fd508dce289d59f43e3ff9eea.jpg
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Глава Минюста Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия 24" предложил ввести ограничения для злостных неплательщиков алиментов, которые будут внесены в соответствующий реестр. По его словам этот реестр уже де-факто работает, но останавливаться на нем не следует. "На сегодняшний день реестр алиментщиков - это как бы доска позора. То есть любой гражданин может обратиться и увидеть, получить сведения о том, что человек, которого он берет на работу, он является злостным неплательщиком алиментов. Нужно идти дальше, а именно разрабатывать ограничения для лиц, которые оказались в реестр.По словам министра, сейчас идет изучение опыта других государств в этом направлении.Закон о создании открытого реестра неплательщиков по алиментам подписал в мае президент Владимир Путин. Включать в реестр планируется данные о должниках, привлеченных к уголовной или административной ответственности. О включении в черный список фигуранта оповестят в течении суток, его имя будет находиться там до полного погашения задолженности. Ранее замглавы Минюста Андрей Логинов отмечал, что в реестре рискуют появиться 133 тысячи человек. По его словам, это будет являться мерой дополнительного морального воздействия на должников.
https://1prime.ru/20241026/alimenty-852448967.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1c/851185911_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_a42dbb5c8cedd4a84df548a10c05bfb3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, константин чуйченко, общество , алименты, должники
Финансы, Константин Чуйченко, Общество , алименты, должники
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов
Минюст предложил ввести ограничения для алиментщиков, внесенных в реестр
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Глава Минюста Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия 24" предложил ввести ограничения для злостных неплательщиков алиментов, которые будут внесены в соответствующий реестр.
По его словам этот реестр уже де-факто работает, но останавливаться на нем не следует. "На сегодняшний день реестр алиментщиков - это как бы доска позора. То есть любой гражданин может обратиться и увидеть, получить сведения о том, что человек, которого он берет на работу, он является злостным неплательщиком алиментов. Нужно идти дальше, а именно разрабатывать ограничения для лиц, которые оказались в реестр.
По словам министра, сейчас идет изучение опыта других государств в этом направлении.
Закон о создании открытого реестра неплательщиков по алиментам подписал в мае президент Владимир Путин. Включать в реестр планируется данные о должниках, привлеченных к уголовной или административной ответственности.
О включении в черный список фигуранта оповестят в течении суток, его имя будет находиться там до полного погашения задолженности.
Ранее замглавы Минюста Андрей Логинов отмечал, что в реестре рискуют появиться 133 тысячи человек. По его словам, это будет являться мерой дополнительного морального воздействия на должников.
В России уточнили порядок отмены судебного приказа о взыскании алиментов