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Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов - 24.12.2024, ПРАЙМ
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов
Глава Минюста Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия 24" предложил ввести ограничения для злостных неплательщиков алиментов, которые будут внесены в... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T17:10+0300
2024-12-24T17:10+0300
финансы
константин чуйченко
общество
алименты
должники
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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Глава Минюста Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия 24" предложил ввести ограничения для злостных неплательщиков алиментов, которые будут внесены в соответствующий реестр. По его словам этот реестр уже де-факто работает, но останавливаться на нем не следует. "На сегодняшний день реестр алиментщиков - это как бы доска позора. То есть любой гражданин может обратиться и увидеть, получить сведения о том, что человек, которого он берет на работу, он является злостным неплательщиком алиментов. Нужно идти дальше, а именно разрабатывать ограничения для лиц, которые оказались в реестр.По словам министра, сейчас идет изучение опыта других государств в этом направлении.Закон о создании открытого реестра неплательщиков по алиментам подписал в мае президент Владимир Путин. Включать в реестр планируется данные о должниках, привлеченных к уголовной или административной ответственности. О включении в черный список фигуранта оповестят в течении суток, его имя будет находиться там до полного погашения задолженности. Ранее замглавы Минюста Андрей Логинов отмечал, что в реестре рискуют появиться 133 тысячи человек. По его словам, это будет являться мерой дополнительного морального воздействия на должников.
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финансы, константин чуйченко, общество , алименты, должники
Финансы, Константин Чуйченко, Общество , алименты, должники
17:10 24.12.2024
 
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов

Минюст предложил ввести ограничения для алиментщиков, внесенных в реестр

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации в Москве.
Здание министерства юстиции Российской Федерации в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Глава Минюста Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия 24" предложил ввести ограничения для злостных неплательщиков алиментов, которые будут внесены в соответствующий реестр.
По его словам этот реестр уже де-факто работает, но останавливаться на нем не следует. "На сегодняшний день реестр алиментщиков - это как бы доска позора. То есть любой гражданин может обратиться и увидеть, получить сведения о том, что человек, которого он берет на работу, он является злостным неплательщиком алиментов. Нужно идти дальше, а именно разрабатывать ограничения для лиц, которые оказались в реестр.
По словам министра, сейчас идет изучение опыта других государств в этом направлении.
Закон о создании открытого реестра неплательщиков по алиментам подписал в мае президент Владимир Путин. Включать в реестр планируется данные о должниках, привлеченных к уголовной или административной ответственности.
О включении в черный список фигуранта оповестят в течении суток, его имя будет находиться там до полного погашения задолженности.
Ранее замглавы Минюста Андрей Логинов отмечал, что в реестре рискуют появиться 133 тысячи человек. По его словам, это будет являться мерой дополнительного морального воздействия на должников.
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ФинансыКонстантин ЧуйченкоОбществоалиментыдолжники
 
 
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