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"Москвич" рассказал, какие новинки ждать в 2025 году
"Москвич" рассказал, какие новинки ждать в 2025 году - 24.12.2024, ПРАЙМ
"Москвич" рассказал, какие новинки ждать в 2025 году
Автомобильная компания "Москвич" рассказала о новинках, который стоит ждать на российском авторынке в 2025 году. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:20+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Автомобильная компания "Москвич" рассказала о новинках, который стоит ждать на российском авторынке в 2025 году. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные компании.Так, отмечается, что одной из самых ожидаемых новинок является кроссовер "Москвич 8", продажи которого, вероятно, начнутся во второй половине февраля.В "Москвиче" отметили, что выпуск других моделей машин также планируется, однако их производство является ресурсоемким и дорогим процессом. Поэтому, как сообщили в компании, нет возможности выводить новые модели без понимания того, каким в 2025 году будет автомобильный рынок России."Разумеется, если будут предпосылки для реализации новых моделей, мы будем запускать эти автомобили", - отметили в "Москвиче".
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россия, авторынок рф, москвич
РОССИЯ, авторынок РФ, Москвич
"Москвич" рассказал, какие новинки ждать в 2025 году
"Российская газета": "Москвич" рассказал россиянам о новинках 2025 года
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Автомобильная компания "Москвич" рассказала о новинках, который стоит ждать на российском авторынке в 2025 году. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные компании.
Так, отмечается, что одной из самых ожидаемых новинок является кроссовер "Москвич 8", продажи которого, вероятно, начнутся во второй половине февраля.
В "Москвиче" отметили, что выпуск других моделей машин также планируется, однако их производство является ресурсоемким и дорогим процессом. Поэтому, как сообщили в компании, нет возможности выводить новые модели без понимания того, каким в 2025 году будет автомобильный рынок России.
"Разумеется, если будут предпосылки для реализации новых моделей, мы будем запускать эти автомобили", - отметили в "Москвиче".
Стало известно, когда поступит в продажу семейный кроссовер "Москвич 8"