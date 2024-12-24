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Ритейлер X5 разместит биржевые облигации на 21 млрд рублей
Ритейлер X5 разместит биржевые облигации на 21 млрд рублей - 24.12.2024, ПРАЙМ
Ритейлер X5 разместит биржевые облигации на 21 млрд рублей
Один из крупнейших российских ритейлеров X5 планирует разместить биржевые облигации объемом 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T20:43+0300
2024-12-24T20:43+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров X5 планирует разместить биржевые облигации объемом 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 22,85% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,4% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 003P-07 с офертой через девять месяцев и ежемесячной выплатой купонов. Первоначально компания ориентировала на объем размещения не менее 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 декабря. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары" и Sber CIB, поручителем - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
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х5 retail group, биржевые облигации, размещение
Экономика, Х5 Retail Group, биржевые облигации, размещение
Ритейлер X5 разместит биржевые облигации на 21 млрд рублей
Источник: ритейлер X5 разместит биржевые облигации объемом 21 млрд руб
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров X5 планирует разместить биржевые облигации объемом 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 22,85% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,4% годовых.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 003P-07 с офертой через девять месяцев и ежемесячной выплатой купонов. Первоначально компания ориентировала на объем размещения не менее 5 миллиардов рублей.
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Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 декабря. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары" и Sber CIB, поручителем - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".