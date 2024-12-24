https://1prime.ru/20241224/obligatsii-853837867.html

Ритейлер X5 разместит биржевые облигации на 21 млрд рублей

Ритейлер X5 разместит биржевые облигации на 21 млрд рублей - 24.12.2024, ПРАЙМ

Ритейлер X5 разместит биржевые облигации на 21 млрд рублей

Один из крупнейших российских ритейлеров X5 планирует разместить биржевые облигации объемом 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T20:43+0300

2024-12-24T20:43+0300

2024-12-24T20:44+0300

экономика

х5 retail group

биржевые облигации

размещение

https://cdnn.1prime.ru/img/82808/99/828089918_0:0:658:370_1920x0_80_0_0_017bafef0500b2fe82b49efe26d79a97.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров X5 планирует разместить биржевые облигации объемом 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 22,85% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,4% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 003P-07 с офертой через девять месяцев и ежемесячной выплатой купонов. Первоначально компания ориентировала на объем размещения не менее 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 декабря. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары" и Sber CIB, поручителем - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

https://1prime.ru/20241121/sud-852993468.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

х5 retail group, биржевые облигации, размещение