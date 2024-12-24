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Орбан допустил два сценария окончания конфликта на Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Орбан допустил два сценария окончания конфликта на Украине
Орбан допустил два сценария окончания конфликта на Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ
Орбан допустил два сценария окончания конфликта на Украине
У конфликта на Украине есть два способа завершения в 2025 году: либо путем мирного соглашения, либо путем уничтожения одной из сторон, заявил премьер-министр... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T12:28+0300
2024-12-24T12:28+0300
политика
россия
украина
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. У конфликта на Украине есть два способа завершения в 2025 году: либо путем мирного соглашения, либо путем уничтожения одной из сторон, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с изданием Magyar Nemzet."Боевые действия завершатся в 2025 году. Либо мирной сделкой, либо уничтожением одной из сторон конфликта", — подчеркнул политик.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина, венгрия, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
12:28 24.12.2024
 
Орбан допустил два сценария окончания конфликта на Украине

Орбан: боевые действия на Украине завершатся в 2025 году

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. У конфликта на Украине есть два способа завершения в 2025 году: либо путем мирного соглашения, либо путем уничтожения одной из сторон, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с изданием Magyar Nemzet.
"Боевые действия завершатся в 2025 году. Либо мирной сделкой, либо уничтожением одной из сторон конфликта", — подчеркнул политик.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
ГИС Суджа - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
Орбан сообщил о переговорах с Россией и Украиной о сохранении транзита газа
21 декабря, 14:11
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВЕНГРИЯВиктор Орбан
 
 
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