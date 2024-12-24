https://1prime.ru/20241224/orban-853824582.html

Орбан допустил два сценария окончания конфликта на Украине

Орбан допустил два сценария окончания конфликта на Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ

Орбан допустил два сценария окончания конфликта на Украине

У конфликта на Украине есть два способа завершения в 2025 году: либо путем мирного соглашения, либо путем уничтожения одной из сторон, заявил премьер-министр... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T12:28+0300

2024-12-24T12:28+0300

2024-12-24T12:28+0300

политика

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виктор орбан

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. У конфликта на Украине есть два способа завершения в 2025 году: либо путем мирного соглашения, либо путем уничтожения одной из сторон, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с изданием Magyar Nemzet."Боевые действия завершатся в 2025 году. Либо мирной сделкой, либо уничтожением одной из сторон конфликта", — подчеркнул политик.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20241221/gaz-853766531.html

украина

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россия, украина, венгрия, виктор орбан