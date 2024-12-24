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Орбан рассказал, как Запад разрушил украинскую экономику - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Орбан рассказал, как Запад разрушил украинскую экономику
Орбан рассказал, как Запад разрушил украинскую экономику - 24.12.2024, ПРАЙМ
Орбан рассказал, как Запад разрушил украинскую экономику
Потраченные западными странами на Украину огромные суммы средств сгорели, подчеркнул венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T13:10+0300
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БУДАПЕШТ, 24 дек - ПРАЙМ. Потраченные западными странами на Украину огромные суммы средств сгорели, подчеркнул венгерский премьер-министр Виктор Орбан.По его словам, страна не в состоянии поддерживать свою экономику, а политические кризисы в Германии и Франции являются лишь началом последствий ошибочной стратегии Запада. Он отметил, что Соединенные Штаты и Европа вместе потратили около 300 миллиардов евро на войну, и эти средства могли бы значительно улучшить уровень жизни в Европе, поднять Балканы до европейских стандартов, решить проблемы миграции и создать новую систему обороны. Однако, по его словам, эти деньги "сгорели". Орбан также подчеркнул, что инфраструктура, транспорт и энергетическая система Украины были разрушены, и в ближайшем будущем страна не сможет поддерживать свою экономику. Комментируя политические кризисы в Германии и Франции, где парламенты выразили недоверие правительствам, он заявил, что это лишь "начало". Ранее Орбан упоминал, что общие расходы Европы и США на Украину составили 310 миллиардов евро, что является "кошмарной" суммой, и если бы эти средства были вложены в европейскую экономику, жизнь европейцев была бы значительно лучше. Он также говорил, что для Украины оптимальным вариантом было бы стать буферной зоной между Россией и НАТО, иначе украинцы рискуют потерять свою страну. Венгерский премьер неоднократно подчеркивал, что экономика Украины рухнула и существует только благодаря финансированию со стороны Европы и США.
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россия, украина, венгрия, запад, сша, европа
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЗАПАД, США, ЕВРОПА
13:10 24.12.2024
 
Орбан рассказал, как Запад разрушил украинскую экономику

Орбан: деньги, потраченные Западом на Украину, сгорели

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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БУДАПЕШТ, 24 дек - ПРАЙМ. Потраченные западными странами на Украину огромные суммы средств сгорели, подчеркнул венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По его словам, страна не в состоянии поддерживать свою экономику, а политические кризисы в Германии и Франции являются лишь началом последствий ошибочной стратегии Запада.
Он отметил, что Соединенные Штаты и Европа вместе потратили около 300 миллиардов евро на войну, и эти средства могли бы значительно улучшить уровень жизни в Европе, поднять Балканы до европейских стандартов, решить проблемы миграции и создать новую систему обороны. Однако, по его словам, эти деньги "сгорели".
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Орбан также подчеркнул, что инфраструктура, транспорт и энергетическая система Украины были разрушены, и в ближайшем будущем страна не сможет поддерживать свою экономику. Комментируя политические кризисы в Германии и Франции, где парламенты выразили недоверие правительствам, он заявил, что это лишь "начало".
Ранее Орбан упоминал, что общие расходы Европы и США на Украину составили 310 миллиардов евро, что является "кошмарной" суммой, и если бы эти средства были вложены в европейскую экономику, жизнь европейцев была бы значительно лучше.
Он также говорил, что для Украины оптимальным вариантом было бы стать буферной зоной между Россией и НАТО, иначе украинцы рискуют потерять свою страну. Венгерский премьер неоднократно подчеркивал, что экономика Украины рухнула и существует только благодаря финансированию со стороны Европы и США.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВЕНГРИЯЗАПАДСШАЕВРОПА
 
 
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