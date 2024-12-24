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"Долетит до Москвы". На Западе узнали о секретной ракетной программе Киева - 24.12.2024, ПРАЙМ
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"Долетит до Москвы". На Западе узнали о секретной ракетной программе Киева
"Долетит до Москвы". На Западе узнали о секретной ракетной программе Киева - 24.12.2024, ПРАЙМ
"Долетит до Москвы". На Западе узнали о секретной ракетной программе Киева
Украина ведет разработку ракеты, которая будет способна долететь до Москвы, сообщает издание The Economist. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:20+0300
2024-12-24T09:20+0300
вооружения
украина
ракета
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украина ведет разработку ракеты, которая будет способна долететь до Москвы, сообщает издание The Economist.Согласно изданию, украинские инженеры работают на проектом ракеты "Трембита", названной в честь музыкального инструмента типа трубы."Неясно, как долго Украина сможет рассчитывать на иностранную военную помощь. Отсюда и "Трембита", являющаяся одним из нескольких ракетных проектов, которые, как надеется страна, приведут к возрождению отечественной промышленности", - заметили авторы материала.Отмечается, что указанный проект показал прогресс в разработке импульсно-реактивного двигателя, который может достигать скорости 400 км/ч на расстояние 200 км. Украина планирует разработку еще более мощной модели, которая смогла бы долететь до Москвы.Это один из нескольких проектов, которые страна надеется использовать для возрождения своей ракетной промышленности, которая была прервана в 1994 году. В тот момент Украина столкнулась с проблемами коррупции и отсутствия политической воли для возрождения этой отрасли.Однако, наблюдаются проблемы с привлечением капитала и обеспечением безопасности для массового производства ракет, и Украина отстает от России в этом аспекте, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, ракета
Вооружения, УКРАИНА, ракета
09:20 24.12.2024
 
"Долетит до Москвы". На Западе узнали о секретной ракетной программе Киева

The Economist: на Украине разрабатывают ракету, способную долететь до Москвы

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украина ведет разработку ракеты, которая будет способна долететь до Москвы, сообщает издание The Economist.
Согласно изданию, украинские инженеры работают на проектом ракеты "Трембита", названной в честь музыкального инструмента типа трубы.
"Неясно, как долго Украина сможет рассчитывать на иностранную военную помощь. Отсюда и "Трембита", являющаяся одним из нескольких ракетных проектов, которые, как надеется страна, приведут к возрождению отечественной промышленности", - заметили авторы материала.
Отмечается, что указанный проект показал прогресс в разработке импульсно-реактивного двигателя, который может достигать скорости 400 км/ч на расстояние 200 км. Украина планирует разработку еще более мощной модели, которая смогла бы долететь до Москвы.
Это один из нескольких проектов, которые страна надеется использовать для возрождения своей ракетной промышленности, которая была прервана в 1994 году. В тот момент Украина столкнулась с проблемами коррупции и отсутствия политической воли для возрождения этой отрасли.
Однако, наблюдаются проблемы с привлечением капитала и обеспечением безопасности для массового производства ракет, и Украина отстает от России в этом аспекте, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Украина - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
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ВооруженияУКРАИНАракета
 
 
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