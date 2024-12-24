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Под Петербургом проходят переговоры президентов России и Таджикистана

Под Петербургом проходят переговоры президентов России и Таджикистана - 24.12.2024, ПРАЙМ

Под Петербургом проходят переговоры президентов России и Таджикистана

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон проводят двусторонние переговоры в комплексе "Игора" Ленинградской области, передает РИА... | 24.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-24T23:14+0300

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политика

владимир путин

эмомали рахмон

переговоры

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон проводят двусторонние переговоры в комплексе "Игора" Ленинградской области, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров главы государств обсудят основные аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений в самых разных сферах и региональные вопросы, включая ситуацию в Афганистане. Отдельно президенты обсудят вопросы в миграционной сфпере."Таджикистан - наш надежный союзник", - заявил президент РФ. При этом он отметил увеличение объема российских инвестиций в Таджикистан в нынешнем году."Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций, - отметил Путин. - И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится".Также российский лидер подчеркнул, что Российская Федерация продолжает сотрудничать с Таджикистаном в области безопасности на международной арене как с ближайшим союзником."В сфере безопасности на международной арене продолжается сотрудничество (с Таджикистаном - прим. ред.), причем именно как с ближайшим нашим союзником. Очень доверительно и конструктивно", - заявил российский президент.

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владимир путин, эмомали рахмон, переговоры