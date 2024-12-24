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Песков оценил вероятность переговоров с Украиной - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Песков оценил вероятность переговоров с Украиной
Песков оценил вероятность переговоров с Украиной - 24.12.2024, ПРАЙМ
Песков оценил вероятность переговоров с Украиной
Украина пока не проявила готовности к переговорам, и поэтому Россия продолжает свою военную операцию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T12:52+0300
2024-12-24T12:57+0300
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украина пока не проявила готовности к переговорам, и поэтому Россия продолжает свою военную операцию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что российская сторона наблюдает динамику в продвижении в зоне СВО, поэтому готова идти вперед. Он добавил, что Россия продолжает спецоперацию, так как рассматривает ее в качестве неотъемлемой части обеспечения безопасности страны.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
12:52 24.12.2024 (обновлено: 12:57 24.12.2024)
 
Песков оценил вероятность переговоров с Украиной

Песков: никаких подвижек к открытости к переговорам со стороны Украины нет

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украина пока не проявила готовности к переговорам, и поэтому Россия продолжает свою военную операцию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков также отметил, что российская сторона наблюдает динамику в продвижении в зоне СВО, поэтому готова идти вперед. Он добавил, что Россия продолжает спецоперацию, так как рассматривает ее в качестве неотъемлемой части обеспечения безопасности страны.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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