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Кабмин продлил запрет на экспорт риса и рисовой крупы - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Кабмин продлил запрет на экспорт риса и рисовой крупы
Кабмин продлил запрет на экспорт риса и рисовой крупы - 24.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин продлил запрет на экспорт риса и рисовой крупы
Правительство России продлило запрет на вывоз из страны риса и крупы из него, за исключением семян для посева, он будет действовать до 30 июня 2025 года,... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T10:01+0300
2024-12-24T10:01+0300
россия
правительство
рис
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило запрет на вывоз из страны риса и крупы из него, за исключением семян для посева, он будет действовать до 30 июня 2025 года, сообщила во вторник пресс-служба правительства. "В России продлевается временный запрет на вывоз риса-сырца и рисовой крупы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 30 июня 2025 года. Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что для запрета на вывоз риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений: он не распространяется на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. "Также рис и рисовую крупу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок. Кроме того, с учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках семенного материала из-под действия временного запрета исключен рис для посева", - добавили в сообщении. Временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы было введено в 2022 году в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле и затоплением посевных площадей в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в РФ, производит более 60% от общего объема), а затем продлевалось до 31 декабря 2024 года включительно.
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россия, правительство, рис
РОССИЯ, правительство, рис
10:01 24.12.2024
 
Кабмин продлил запрет на экспорт риса и рисовой крупы

Кабмин продлил до 30 июня 2025 года запрет на экспорт риса и рисовой крупы

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство риса в Краснодарском крае
Производство риса в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило запрет на вывоз из страны риса и крупы из него, за исключением семян для посева, он будет действовать до 30 июня 2025 года, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
"В России продлевается временный запрет на вывоз риса-сырца и рисовой крупы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 30 июня 2025 года. Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для запрета на вывоз риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений: он не распространяется на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию.
"Также рис и рисовую крупу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок. Кроме того, с учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках семенного материала из-под действия временного запрета исключен рис для посева", - добавили в сообщении.
Временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы было введено в 2022 году в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле и затоплением посевных площадей в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в РФ, производит более 60% от общего объема), а затем продлевалось до 31 декабря 2024 года включительно.
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