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В России создадут единую систему учета лесов - 24.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России создадут единую систему учета лесов
В России создадут единую систему учета лесов - 24.12.2024, ПРАЙМ
В России создадут единую систему учета лесов
Единая система учета лесов будет создана в России; концепцию соответствующего законопроекта планируется подготовить в первом квартале 2025 года, следует из... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T00:18+0300
2024-12-24T00:18+0300
экономика
россия
общество
рф
москва
счетная палата
минприроды
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Единая система учета лесов будет создана в России; концепцию соответствующего законопроекта планируется подготовить в первом квартале 2025 года, следует из материалов Счетной палаты РФ и комментариев Минприроды. Как отмечают аудиторы, в настоящее время оценка лесных ресурсов проводится одновременно в рамках двух лесоучетных работ: инвентаризации лесов и лесоустройства. "При этом обе работы не носят комплексного характера и не обеспечены современными технологиями, позволяющими оперативно получать актуальные данные о лесах для включения в государственный лесной реестр", - отмечает Счетная палата. "Информационное письмо с предложением о создании единой государственной системы лесоучетных работ направлено Счетной палатой президенту Российской Федерации. Глава государства предложение поддержал", - говорится в материалах ведомства. Минприроды также поддержало эту инициативу. "С учетом анализа предложений Счетной палаты Российской Федерации Минприроды России поддерживает создание единой системы лесоучетных работ", - говорится в комментарии министерства, предоставленном Счетной палатой. При этом в Минприроды отметили, что реализация этих предложений потребует внесения изменений в Лесной кодекс РФ и другие нормативные правовые акты. "Для подготовки концепции единой системы лесоучетных работ, а также изменений в законодательство Федеральное агентство лесного хозяйства сформировало рабочую группу, подготовлен план выполнения работ. Планируемый срок подготовки концепции проекта федерального закона и проектов подзаконных нормативных актов – первый квартал 2025 года", - сообщили в Минприроды. ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА Рослесхоз проводит инвентаризацию лесов с 2008 года. Комплекс работ включает оценку количественных и качественных характеристик лесных ресурсов, а также контроль за использованием лесов и проведением лесохозяйственных работ. Счетная палата оценила результаты инвентаризации в 2020-2024 годах. По оценке ведомства, несмотря на увеличивающийся объем финансирования из федерального бюджета, эффективность использования этих средств невысока. Помимо отсутствия актуальных данных, это обусловлено недостаточной востребованностью результатов инвентаризации и отвлечением средств на работы, не связанные с оценкой состояния лесов. За 17 лет на проведение госинвентаризации из федерального бюджета направлено 11,4 миллиарда рублей. При этом в последние годы объем финансирования увеличивался: в 2023 году оно выросло на 25,4% по отношению к 2022 году, в 2024 году – на 14,6% к 2023 году, обращают внимание в Счетной палате. "В проверяемый период наибольший объем средств направлялся на проведение основного мероприятия инвентаризации лесов – оценку их количественных и качественных характеристик: от 60,2 до 76%. Всего с 2008 года на сбор данных о лесах израсходовано 7,1 миллиарда рублей. При этом результаты проведенного Счетной палатой анализа свидетельствуют о невысокой эффективности использования ресурсов", - приводятся в материалах слова аудитора Сергея Мамедова. Счетная палата, в частности, отмечает низкую востребованность материалов с результатами инвентаризации - то есть они применяются частично или почти не применяются, поскольку нет изначально определенных целей и задач их практического применения. Кроме того, в составе госинвентаризации есть работы, не связанные с оценкой состояния лесных ресурсов, что приводит к отвлечению средств.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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россия, общество , рф, москва, счетная палата, минприроды
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Счетная палата, Минприроды
00:18 24.12.2024
 
В России создадут единую систему учета лесов

Счетная палата: в России создадут единую систему учета лесов

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Единая система учета лесов будет создана в России; концепцию соответствующего законопроекта планируется подготовить в первом квартале 2025 года, следует из материалов Счетной палаты РФ и комментариев Минприроды.
Как отмечают аудиторы, в настоящее время оценка лесных ресурсов проводится одновременно в рамках двух лесоучетных работ: инвентаризации лесов и лесоустройства. "При этом обе работы не носят комплексного характера и не обеспечены современными технологиями, позволяющими оперативно получать актуальные данные о лесах для включения в государственный лесной реестр", - отмечает Счетная палата.
"Информационное письмо с предложением о создании единой государственной системы лесоучетных работ направлено Счетной палатой президенту Российской Федерации. Глава государства предложение поддержал", - говорится в материалах ведомства.
Минприроды также поддержало эту инициативу. "С учетом анализа предложений Счетной палаты Российской Федерации Минприроды России поддерживает создание единой системы лесоучетных работ", - говорится в комментарии министерства, предоставленном Счетной палатой.
При этом в Минприроды отметили, что реализация этих предложений потребует внесения изменений в Лесной кодекс РФ и другие нормативные правовые акты.
"Для подготовки концепции единой системы лесоучетных работ, а также изменений в законодательство Федеральное агентство лесного хозяйства сформировало рабочую группу, подготовлен план выполнения работ. Планируемый срок подготовки концепции проекта федерального закона и проектов подзаконных нормативных актов – первый квартал 2025 года", - сообщили в Минприроды.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА
Рослесхоз проводит инвентаризацию лесов с 2008 года. Комплекс работ включает оценку количественных и качественных характеристик лесных ресурсов, а также контроль за использованием лесов и проведением лесохозяйственных работ.
Счетная палата оценила результаты инвентаризации в 2020-2024 годах. По оценке ведомства, несмотря на увеличивающийся объем финансирования из федерального бюджета, эффективность использования этих средств невысока. Помимо отсутствия актуальных данных, это обусловлено недостаточной востребованностью результатов инвентаризации и отвлечением средств на работы, не связанные с оценкой состояния лесов.
За 17 лет на проведение госинвентаризации из федерального бюджета направлено 11,4 миллиарда рублей. При этом в последние годы объем финансирования увеличивался: в 2023 году оно выросло на 25,4% по отношению к 2022 году, в 2024 году – на 14,6% к 2023 году, обращают внимание в Счетной палате.
"В проверяемый период наибольший объем средств направлялся на проведение основного мероприятия инвентаризации лесов – оценку их количественных и качественных характеристик: от 60,2 до 76%. Всего с 2008 года на сбор данных о лесах израсходовано 7,1 миллиарда рублей. При этом результаты проведенного Счетной палатой анализа свидетельствуют о невысокой эффективности использования ресурсов", - приводятся в материалах слова аудитора Сергея Мамедова.
Счетная палата, в частности, отмечает низкую востребованность материалов с результатами инвентаризации - то есть они применяются частично или почти не применяются, поскольку нет изначально определенных целей и задач их практического применения.
Кроме того, в составе госинвентаризации есть работы, не связанные с оценкой состояния лесных ресурсов, что приводит к отвлечению средств.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФМОСКВАСчетная палатаМинприроды
 
 
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