https://1prime.ru/20241224/rossija-853817310.html
Назван самый востребованный в России язык
Назван самый востребованный в России язык - 24.12.2024, ПРАЙМ
Назван самый востребованный в России язык
Английский язык по-прежнему остается самым востребованным среди российских работодателей, при этом спрос на специалистов со знанием японского за год вырос... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T05:46+0300
2024-12-24T05:46+0300
2024-12-24T05:46+0300
экономика
китай
москва
япония
авито работа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853817310.jpg?1735008384
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Английский язык по-прежнему остается самым востребованным среди российских работодателей, при этом спрос на специалистов со знанием японского за год вырос вдвое, выяснили для РИА Новости аналитики "Авито Работа", проанализировав собственную базу вакансий за этот и прошлый год.
"В 2024 году активнее всего стали искать специалистов, владеющих японским — знание этого языка стало упоминаться в вакансиях два раза чаще (+102%), чем в прошлом году. Соискатели со знанием японского обычно востребованы в качестве преподавателей языка, однако иногда появляются также вакансии с вахтой в Японию — ищут в основном авторазборщиков и разнорабочих", - подсчитали авторы исследования.
На 57% за год вырос спрос работодателей на специалистов, знающих китайский язык. Как правило, большинство вакансий, где от кандидата требуется владение китайским, относятся к образовательной сфере — чаще всего работодатели ищут репетиторов и преподавателей китайского языка.
Однако на фоне роста товарооборота России с Китаем бизнес-сектор также испытывает потребность в таких специалистах. Компании, работающие с Китаем, все чаще набирают менеджеров по продажам (+70% вакансий за год), менеджеров по работе с клиентами (+46% вакансий за год) и переводчиков (+20%) со знанием китайского.
Согласно данным аналитиков, английский язык по-прежнему остается самым востребованным среди работодателей. За год количество вакансий с требованием владения этим языком выросло на 39%. Основная часть таких предложений традиционно связана с образовательной сферой, где преобладают вакансии преподавателей и репетиторов.
Кроме того, работодатели стали активнее искать специалистов со знанием английского на вакансии продавцов-консультантов (+133%), менеджеров по работе с клиентами (+125%), банковских работников (+124%), переводчиков (+105%) и операторов колл-центра (+89%).
китай
москва
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, москва, япония, авито работа
Экономика, КИТАЙ, МОСКВА, ЯПОНИЯ, Авито Работа
Назван самый востребованный в России язык
"Авито Работа": спрос на специалистов со знанием японского за год вырос вдвое
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Английский язык по-прежнему остается самым востребованным среди российских работодателей, при этом спрос на специалистов со знанием японского за год вырос вдвое, выяснили для РИА Новости аналитики "Авито Работа", проанализировав собственную базу вакансий за этот и прошлый год.
"В 2024 году активнее всего стали искать специалистов, владеющих японским — знание этого языка стало упоминаться в вакансиях два раза чаще (+102%), чем в прошлом году. Соискатели со знанием японского обычно востребованы в качестве преподавателей языка, однако иногда появляются также вакансии с вахтой в Японию — ищут в основном авторазборщиков и разнорабочих", - подсчитали авторы исследования.
На 57% за год вырос спрос работодателей на специалистов, знающих китайский язык. Как правило, большинство вакансий, где от кандидата требуется владение китайским, относятся к образовательной сфере — чаще всего работодатели ищут репетиторов и преподавателей китайского языка.
Однако на фоне роста товарооборота России с Китаем бизнес-сектор также испытывает потребность в таких специалистах. Компании, работающие с Китаем, все чаще набирают менеджеров по продажам (+70% вакансий за год), менеджеров по работе с клиентами (+46% вакансий за год) и переводчиков (+20%) со знанием китайского.
Согласно данным аналитиков, английский язык по-прежнему остается самым востребованным среди работодателей. За год количество вакансий с требованием владения этим языком выросло на 39%. Основная часть таких предложений традиционно связана с образовательной сферой, где преобладают вакансии преподавателей и репетиторов.
Кроме того, работодатели стали активнее искать специалистов со знанием английского на вакансии продавцов-консультантов (+133%), менеджеров по работе с клиентами (+125%), банковских работников (+124%), переводчиков (+105%) и операторов колл-центра (+89%).