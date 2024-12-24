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Россияне не будут покупать красную икру к новогоднему столу

Россияне не будут покупать красную икру к новогоднему столу - 24.12.2024, ПРАЙМ

Россияне не будут покупать красную икру к новогоднему столу

Покупать красную икру к новогоднему столу не будут 28% россиян, следует из исследования "Почта банка" (имеется в распоряжении РИА Новости). | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T03:30+0300

2024-12-24T03:30+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Покупать красную икру к новогоднему столу не будут 28% россиян, следует из исследования "Почта банка" (имеется в распоряжении РИА Новости). "28% россиян не станут покупать красную икру к новогоднему столу, 19% - шампанское, еще 17% - красную рыбу. При этом 36% не откажутся от этих продуктов в праздничную ночь, так как не хотят нарушать традиции. Также 9% респондентов добавили, что планируют купить еще и черную икру", - говорится в исследовании, на основе опроса, проведенного банком среди 2,5 тысяч своих клиентов. Банк поясняет, среди основных причин такого решения большинство (70%) назвало высокую стоимость, 23% сказали, что хотят попробовать чего-то нового, а 7% сослались на соблюдение диеты. При этом 33% рассчитывают потратить на угощения до 5 тысяч рублей, еще 31% - свыше 7 тысяч рублей, 25% - от 5 тысяч до 7 тысяч рублей и только 11% вовсе не планируют расходов. "По результатам опроса выяснилось, что 48% не готовятся заранее к Новому году. 25% начинают покупать продукты за месяц. 14% копят больше месяца, 12% - оплачивают кредитной картой, а 1% берет кредит", - говорится в материале. В ходе исследования выяснилось, что 79% россиян считают Новый год семейным праздником, поэтому будут встречать его с родными и близкими людьми, 12% проведут его весело и шумно с друзьями. При этом 7% его не отмечают вовсе, а 2% не определились с компанией. Еду на компанию от 3 до 6 человек готовят 51%, 18% - до 10 человек, 15% - на двоих, а 9% - не планируют готовить, 7% накроют стол для более 11 персон.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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