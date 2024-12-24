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Российский рынок акций открывает торги 24 декабря снижением

Российский рынок акций открывает торги 24 декабря снижением - 24.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций открывает торги 24 декабря снижением

Российский рынок акций в начале торговой сессии перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T10:04+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии перешел к снижению, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижался на 0,32% - до 2693,87 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,20%, до 903,82 пункта.Минутами ранее индекс Мосбиржи максимально повышался до 2716 пунктов.

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