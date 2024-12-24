https://1prime.ru/20241224/rossiyskiy-rynok-aktsiy-853820948.html
Российский рынок акций открывает торги 24 декабря снижением
Российский рынок акций открывает торги 24 декабря снижением - 24.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций открывает торги 24 декабря снижением
Российский рынок акций в начале торговой сессии перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T10:04+0300
2024-12-24T10:04+0300
2024-12-24T10:29+0300
россия
российский рынок акций
биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии перешел к снижению, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижался на 0,32% - до 2693,87 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,20%, до 903,82 пункта.Минутами ранее индекс Мосбиржи максимально повышался до 2716 пунктов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1cefe0fad7ceef3f029591fa9ee6a475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский рынок акций, биржа
РОССИЯ, российский рынок акций, биржа
Российский рынок акций открывает торги 24 декабря снижением
Российский рынок в начале торгов снижается на 0,32%
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии перешел к снижению, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижался на 0,32% - до 2693,87 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,20%, до 903,82 пункта.
Минутами ранее индекс Мосбиржи максимально повышался до 2716 пунктов.