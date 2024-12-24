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Рубль пытается укрепиться с оглядкой на Центробанк - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Рубль пытается укрепиться с оглядкой на Центробанк
Рубль пытается укрепиться с оглядкой на Центробанк - 24.12.2024, ПРАЙМ
Рубль пытается укрепиться с оглядкой на Центробанк
На минувшей неделе рубль оставался под давлением. Валютный рынок фактически никак не отреагировал на решение ЦБ оставить ключевую ставку неизменной. Однако в... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T12:33+0300
2024-12-24T12:33+0300
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реальный эффективный курс рубля
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. На минувшей неделе рубль оставался под давлением. Валютный рынок фактически никак не отреагировал на решение ЦБ оставить ключевую ставку неизменной. Однако в этот понедельник рубль укрепляется на фоне новостей об ослаблении санкций в отношении Газпромбанка в части проведения платежей за экспорт. Во-первых, США предоставили Венгрии исключение из санкций для продолжения платежей за импорт газа. Во-вторых, зарубежным покупателям газа РФ предоставлена отсрочка по оплате через счета Газпромбанка до 1 апреля 2025 года. Ранее, 18 декабря, OFAC опубликовало лицензию сроком до 30 июня 2025 года, которая разрешает транзакции с участием Газпромбанка в области атомной энергетики. В ожидании новых параметров продаж валюты ЦБ на 2025 год В ходе пресс-конференции 20 декабря Эльвира Набиуллина сообщила, что на этой неделе ЦБ объявит параметры проведения операций с валютой на внутреннем рынке на 2025 год. Приостановку покупки валюты в рамках бюджетного правила она охарактеризовала как "в некотором смысле валютные интервенции". ЦБ, вероятнее всего, возобновит зеркалирование покупок валюты по бюджетному правилу в следующем году. Не исключено, что объемы продаж могут увеличиться с нынешних 8 млрд рублей в день до 10–11 млрд рублей. Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
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Владимир Брагин
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, банки, рынки, реальный эффективный курс рубля
Мнения аналитиков, Финансы, Банки, Рынки, реальный эффективный курс рубля
12:33 24.12.2024
 
Рубль пытается укрепиться с оглядкой на Центробанк

Аналитик Брагин: ЦБ может возобновить зеркалирование покупок валюты в 2025 году

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Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»
Владимир Брагин
директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. На минувшей неделе рубль оставался под давлением. Валютный рынок фактически никак не отреагировал на решение ЦБ оставить ключевую ставку неизменной. Однако в этот понедельник рубль укрепляется на фоне новостей об ослаблении санкций в отношении Газпромбанка в части проведения платежей за экспорт.
Во-первых, США предоставили Венгрии исключение из санкций для продолжения платежей за импорт газа. Во-вторых, зарубежным покупателям газа РФ предоставлена отсрочка по оплате через счета Газпромбанка до 1 апреля 2025 года.
Ранее, 18 декабря, OFAC опубликовало лицензию сроком до 30 июня 2025 года, которая разрешает транзакции с участием Газпромбанка в области атомной энергетики.
В ожидании новых параметров продаж валюты ЦБ на 2025 год
В ходе пресс-конференции 20 декабря Эльвира Набиуллина сообщила, что на этой неделе ЦБ объявит параметры проведения операций с валютой на внутреннем рынке на 2025 год. Приостановку покупки валюты в рамках бюджетного правила она охарактеризовала как "в некотором смысле валютные интервенции". ЦБ, вероятнее всего, возобновит зеркалирование покупок валюты по бюджетному правилу в следующем году.
Не исключено, что объемы продаж могут увеличиться с нынешних 8 млрд рублей в день до 10–11 млрд рублей.
Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
ФРС охладила пыл рынков: доллар взлетел, а рубль остался равнодушным
19 декабря, 08:52

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