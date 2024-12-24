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Рубль растет против юаня на Мосбирже

Рубль растет против юаня на Мосбирже - 24.12.2024, ПРАЙМ

Рубль растет против юаня на Мосбирже

Рубль в первой половине торговой сессии вторника растет против юаня, курс которого движется в направлении 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-24T14:12+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Рубль в первой половине торговой сессии вторника растет против юаня, курс которого движется в направлении 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.58 мск теряет 22 копейки, до 13,63 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 84,9 миллиарда рублей. Приближается пик налогового периода декабря и рубль должен умеренно подрастать, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В течение последних сессий года спрос на валюту может вырасти из-за хеджирования переноса рублевых позиций через новогодние праздники, что создаст давление на российскую валюту. Однако после новогодних каникул ждем еще одной фазы укрепления рубля за счет продажи накопленной за праздники валютной выручки", - добавляет он В четвертом квартале наблюдается снижение экспорта при стабильно высоком импорте, что привело к сокращению предложения валюты на рынке, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "На этой неделе ЦБ РФ объявит параметры работы на рынке в 2025 году. До конца 2024 года регулятор не будет зеркалировать операции Минфина по бюджетному правилу, но продолжит продавать валюту для ФНБ в объеме 8,4 миллиарда рублей ежедневно. Отложенные покупки планируется осуществить в течение 2025 года", - добавляет он.

https://1prime.ru/20241224/yuan-853821046.html

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россия, мосбиржа, рубль