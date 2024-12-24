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Рубль растет против юаня на Мосбирже - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Рубль растет против юаня на Мосбирже
Рубль растет против юаня на Мосбирже - 24.12.2024, ПРАЙМ
Рубль растет против юаня на Мосбирже
Рубль в первой половине торговой сессии вторника растет против юаня, курс которого движется в направлении 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T14:12+0300
2024-12-24T14:12+0300
россия
мосбиржа
рубль
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Рубль в первой половине торговой сессии вторника растет против юаня, курс которого движется в направлении 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.58 мск теряет 22 копейки, до 13,63 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 84,9 миллиарда рублей. Приближается пик налогового периода декабря и рубль должен умеренно подрастать, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В течение последних сессий года спрос на валюту может вырасти из-за хеджирования переноса рублевых позиций через новогодние праздники, что создаст давление на российскую валюту. Однако после новогодних каникул ждем еще одной фазы укрепления рубля за счет продажи накопленной за праздники валютной выручки", - добавляет он В четвертом квартале наблюдается снижение экспорта при стабильно высоком импорте, что привело к сокращению предложения валюты на рынке, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "На этой неделе ЦБ РФ объявит параметры работы на рынке в 2025 году. До конца 2024 года регулятор не будет зеркалировать операции Минфина по бюджетному правилу, но продолжит продавать валюту для ФНБ в объеме 8,4 миллиарда рублей ежедневно. Отложенные покупки планируется осуществить в течение 2025 года", - добавляет он.
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россия, мосбиржа, рубль
РОССИЯ, Мосбиржа, рубль
14:12 24.12.2024
 
Рубль растет против юаня на Мосбирже

Рубль растет против юаня на Мосбирже, курс движется в направлении 13,5 руб

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты и банковские карты
Монеты и банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Рубль в первой половине торговой сессии вторника растет против юаня, курс которого движется в направлении 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.58 мск теряет 22 копейки, до 13,63 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 84,9 миллиарда рублей.
Приближается пик налогового периода декабря и рубль должен умеренно подрастать, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"В течение последних сессий года спрос на валюту может вырасти из-за хеджирования переноса рублевых позиций через новогодние праздники, что создаст давление на российскую валюту. Однако после новогодних каникул ждем еще одной фазы укрепления рубля за счет продажи накопленной за праздники валютной выручки", - добавляет он
В четвертом квартале наблюдается снижение экспорта при стабильно высоком импорте, что привело к сокращению предложения валюты на рынке, отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
"На этой неделе ЦБ РФ объявит параметры работы на рынке в 2025 году. До конца 2024 года регулятор не будет зеркалировать операции Минфина по бюджетному правилу, но продолжит продавать валюту для ФНБ в объеме 8,4 миллиарда рублей ежедневно. Отложенные покупки планируется осуществить в течение 2025 года", - добавляет он.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
Юань умеренно снижается на старте торгов 24 декабря
10:07
 
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