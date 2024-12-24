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Рубль четвертый день подряд растет к юаню - 24.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241224/rubl-853836238.html
Рубль четвертый день подряд растет к юаню
Рубль четвертый день подряд растет к юаню - 24.12.2024, ПРАЙМ
Рубль четвертый день подряд растет к юаню
Рубль во вторник четвертую сессию подряд растет к юаню на Московской бирже, но китайская валюта остается выше 13,5 рубля, следует из данных торгов. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T18:15+0300
2024-12-24T18:16+0300
экономика
рубль
юань
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Рубль во вторник четвертую сессию подряд растет к юаню на Московской бирже, но китайская валюта остается выше 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.56 мск падал на 14 копеек - до 13,70 рубля. Снижение составило 1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,56-13,80 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 137,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 102,68 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,495 против 7,302 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,6%. РУБЛЬ В ПЛЮСЕ Рубль во вторник вновь торгуется в плюсе, наращивая успехи против юаня на Мосбирже. Курс китайской валюты сползал в направлении 13,5 рубля, но пока держится выше этого уровня – вот уже более двух недель. "Юань переписал во вторник двухнедельный минимум, установив его около 13,56 рубля. Затем российская валюта сдержанно скорректировалась вниз, оставаясь в хорошем плюсе. При этом фьючерсы на другие ключевые рублевые пары находятся в небольшом плюсе, в отличие от серьезных потерь курса юаня. Это, скорее всего, свидетельствует о финальных продажах иностранной валюты для налоговых платежей, пик которых приходится на эту неделю", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка упала до минимума с октября 2022 года - 0,09% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,35% в понедельник. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.55 мск росла на 1% - до 73,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 108,1 пункта. ПРОГНОЗЫ В ближайшей перспективе не стоит ожидать продолжения сильного укрепления рубля, считает Николай Дудченко из ФГ "Финам". "Торговый диапазон в пределах 100-107 рублей за доллар остается актуальным. В случае же, если курс и будет опускаться ниже 100 рублей, он не сможет задержаться там надолго", - полагает эксперт. Вероятно, уже во вторник рубль потеряет поддержку налогового фактора, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В результате юань способен перейти к восстановлению с ближайшей целью роста на этой неделе в районе 14 рублей", - добавил он.
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рубль, юань
Экономика, рубль, юань
18:15 24.12.2024 (обновлено: 18:16 24.12.2024)
 
Рубль четвертый день подряд растет к юаню

Мосбиржа: рубль четвертый день подряд растет к юаню

Начало торгов парой рубль-юань на бирже в Китае никак не повлияет на курс рубля - С.Швецов
Начало торгов парой рубль-юань на бирже в Китае никак не повлияет на курс рубля - С.Швецов
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Рубль во вторник четвертую сессию подряд растет к юаню на Московской бирже, но китайская валюта остается выше 13,5 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.56 мск падал на 14 копеек - до 13,70 рубля. Снижение составило 1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,56-13,80 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 137,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 102,68 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,495 против 7,302 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,6%.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
Рубль на Мосбирже вырос к юаню третий день подряд
Вчера, 21:29
РУБЛЬ В ПЛЮСЕ
Рубль во вторник вновь торгуется в плюсе, наращивая успехи против юаня на Мосбирже. Курс китайской валюты сползал в направлении 13,5 рубля, но пока держится выше этого уровня – вот уже более двух недель.
"Юань переписал во вторник двухнедельный минимум, установив его около 13,56 рубля. Затем российская валюта сдержанно скорректировалась вниз, оставаясь в хорошем плюсе. При этом фьючерсы на другие ключевые рублевые пары находятся в небольшом плюсе, в отличие от серьезных потерь курса юаня. Это, скорее всего, свидетельствует о финальных продажах иностранной валюты для налоговых платежей, пик которых приходится на эту неделю", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневая ставка денежного рынка упала до минимума с октября 2022 года - 0,09% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,35% в понедельник.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.55 мск росла на 1% - до 73,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 108,1 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В ближайшей перспективе не стоит ожидать продолжения сильного укрепления рубля, считает Николай Дудченко из ФГ "Финам".
"Торговый диапазон в пределах 100-107 рублей за доллар остается актуальным. В случае же, если курс и будет опускаться ниже 100 рублей, он не сможет задержаться там надолго", - полагает эксперт.
Вероятно, уже во вторник рубль потеряет поддержку налогового фактора, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В результате юань способен перейти к восстановлению с ближайшей целью роста на этой неделе в районе 14 рублей", - добавил он.
 
Экономикарубльюань
 
 
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