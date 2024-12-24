https://1prime.ru/20241224/russkiy-yazyk-853823894.html

Русский стал седьмым по распространенности языком в мире

Русский стал седьмым по распространенности языком в мире - 24.12.2024, ПРАЙМ

Русский стал седьмым по распространенности языком в мире

Государственный институт имени Пушкина подготовил исследование о положении русского языка, согласно которому русский занял седьмое место в списке... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T12:01+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Государственный институт имени Пушкина подготовил исследование о положении русского языка, согласно которому русский занял седьмое место в списке распространенности языков мира, сообщил и.о. ректора вуза Никита Гусев. "По параметру "распространенность языков мира" русский язык занимает седьмое место. Параметр учитывал следующие показатели: языки по числу говорящих на данном языке, количество носителей языка и владеющих им как мировым и иностранным", - сказал Гусев в ходе пресс-конференции "Итоги реализации мероприятий в сфере поддержки русского языка", которая состоялась в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что также в рамках исследования учитывался ареал распространения языков по количеству стран, в которых они используются. "Также мы определили рейтинг языков по количеству международных организаций, в которых данный язык является официальным рабочим языком. По статусу в международных организаций русский язык занимает четвертую строчку, уступая английскому, французскому и испанскому языку", - рассказал и.о. ректора института имени Пушкина. В параметре "Языки по количеству периодических изданий" русский язык занял седьмое место, в цифровой среде - шестое место. В общем индексе глобальной конкурентоспособности языков русский вошел в топ-5, заняв пятое место.

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россия, мир, русский язык