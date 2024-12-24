Ралли акций, ОФЗ и рубля продолжается

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи за последние дни после решения ЦБ сохранить ключевую ставку 21% взлетел на 15%. Бенчмарк в моменте оказался выше 2738 п., а на прошлой неделе был у 2370 п. — мощно. Сентимент сменился из-за ожидания завершения жесткой ДКП, а если это так, то это лишь начало — по нашим оценкам, через год ставка может быть 16%, а индекс акций у 3500 п., или еще +30%.В ОФЗ тоже ралли — рекордный рост за два дня почти на +8%, доходность на горизонте будущего года от покупки облигаций может быть еще под 25%.Сильнее рынка — акции Южуралзолота (+9,4%). В состав акционеров вошли структуры Газпромбанка, что может снизить регуляторные риски. Акции стали дороже 0,8 руб., или уже +30% с минимума осени. Таргет – 0,9 руб., до него еще 11%.Рубль продолжил укрепляться. Юань потерял еще 0,8%, а в моменте провал был на 2,5% и 13,63. Доллар просел на 0,7% и опустился к 101,6, а евро оказался у 105,25 (-1,2%). Идея коррекции инвалют к концу декабря полностью оправдалась, можно фиксировать прибыль от продажи. Примерно здесь год на валютном рынке и завершится.
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи за последние дни после решения ЦБ сохранить ключевую ставку 21% взлетел на 15%. Бенчмарк в моменте оказался выше 2738 п., а на прошлой неделе был у 2370 п. — мощно. Сентимент сменился из-за ожидания завершения жесткой ДКП, а если это так, то это лишь начало — по нашим оценкам, через год ставка может быть 16%, а индекс акций у 3500 п., или еще +30%.
В ОФЗ тоже ралли — рекордный рост за два дня почти на +8%, доходность на горизонте будущего года от покупки облигаций может быть еще под 25%.
Сильнее рынка — акции Южуралзолота (+9,4%). В состав акционеров вошли структуры Газпромбанка, что может снизить регуляторные риски. Акции стали дороже 0,8 руб., или уже +30% с минимума осени. Таргет – 0,9 руб., до него еще 11%.
Рубль продолжил укрепляться. Юань потерял еще 0,8%, а в моменте провал был на 2,5% и 13,63. Доллар просел на 0,7% и опустился к 101,6, а евро оказался у 105,25 (-1,2%). Идея коррекции инвалют к концу декабря полностью оправдалась, можно фиксировать прибыль от продажи. Примерно здесь год на валютном рынке и завершится.
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