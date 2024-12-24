Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ралли акций, ОФЗ и рубля продолжается - 24.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241224/rynok-853820672.html
Ралли акций, ОФЗ и рубля продолжается
Ралли акций, ОФЗ и рубля продолжается - 24.12.2024, ПРАЙМ
Ралли акций, ОФЗ и рубля продолжается
Индекс МосБиржи за последние дни после решения ЦБ сохранить ключевую ставку 21% взлетел на 15%. Бенчмарк в моменте оказался выше 2738 п., а на прошлой неделе... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:53+0300
2024-12-24T09:53+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853820672.jpg?1735023203
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи за последние дни после решения ЦБ сохранить ключевую ставку 21% взлетел на 15%. Бенчмарк в моменте оказался выше 2738 п., а на прошлой неделе был у 2370 п. — мощно. Сентимент сменился из-за ожидания завершения жесткой ДКП, а если это так, то это лишь начало — по нашим оценкам, через год ставка может быть 16%, а индекс акций у 3500 п., или еще +30%.В ОФЗ тоже ралли — рекордный рост за два дня почти на +8%, доходность на горизонте будущего года от покупки облигаций может быть еще под 25%.Сильнее рынка — акции Южуралзолота (+9,4%). В состав акционеров вошли структуры Газпромбанка, что может снизить регуляторные риски. Акции стали дороже 0,8 руб., или уже +30% с минимума осени. Таргет – 0,9 руб., до него еще 11%.Рубль продолжил укрепляться. Юань потерял еще 0,8%, а в моменте провал был на 2,5% и 13,63. Доллар просел на 0,7% и опустился к 101,6, а евро оказался у 105,25 (-1,2%). Идея коррекции инвалют к концу декабря полностью оправдалась, можно фиксировать прибыль от продажи. Примерно здесь год на валютном рынке и завершится.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:53 24.12.2024
 

Ралли акций, ОФЗ и рубля продолжается

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи за последние дни после решения ЦБ сохранить ключевую ставку 21% взлетел на 15%. Бенчмарк в моменте оказался выше 2738 п., а на прошлой неделе был у 2370 п. — мощно. Сентимент сменился из-за ожидания завершения жесткой ДКП, а если это так, то это лишь начало — по нашим оценкам, через год ставка может быть 16%, а индекс акций у 3500 п., или еще +30%.
В ОФЗ тоже ралли — рекордный рост за два дня почти на +8%, доходность на горизонте будущего года от покупки облигаций может быть еще под 25%.
Сильнее рынка — акции Южуралзолота (+9,4%). В состав акционеров вошли структуры Газпромбанка, что может снизить регуляторные риски. Акции стали дороже 0,8 руб., или уже +30% с минимума осени. Таргет – 0,9 руб., до него еще 11%.
Рубль продолжил укрепляться. Юань потерял еще 0,8%, а в моменте провал был на 2,5% и 13,63. Доллар просел на 0,7% и опустился к 101,6, а евро оказался у 105,25 (-1,2%). Идея коррекции инвалют к концу декабря полностью оправдалась, можно фиксировать прибыль от продажи. Примерно здесь год на валютном рынке и завершится.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала