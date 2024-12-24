https://1prime.ru/20241224/rynok-853827496.html

Российский рынок акций перешел к стабилизации

Российский рынок акций перешел к стабилизации - 24.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к стабилизации

Российский рынок акций в первые часы торговой сессии незначительно колеблется около уровня закрытия понедельника, переходя от повышения к снижению и обратно,... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T14:07+0300

2024-12-24T14:07+0300

2024-12-24T14:07+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии незначительно колеблется около уровня закрытия понедельника, переходя от повышения к снижению и обратно, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 14.01 мск повышался на 0,15% - до 2706,59 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,53%, до 915,81 пункта. В частности, дорожают префы "Транснефти" (+1,6%), бумаги "Роснефти" (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%). Дешевеют бумаги ПИКа (-3%), "Позитива" (-4,3%), "Самолета" (-2,7%), "Совкомфлота" (-2,4%), "Русала" (-2,7%). Индекс Мосбиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2685-2740 пунктов, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Локально большинство бумаг выглядят перекупленными, поэтому в ближайшие дни возможна небольшая коррекция вниз из-за выхода инвесторов, которые предпочтут зафиксировать прибыль перед новогодними праздниками. Однако снижение будет небольшим. Решение Банка России оставить ключевую ставку неизменной существенно изменило рыночную ситуацию. Мы ждём ускорения восстановительного роста индекса Мосбиржи после праздников", - добавляет он. Отскок индекса Мосбиржи за предыдущие четыре сессии превысил 15%, и, по идее это максимум для быстрых колебаний, рассуждает Владислав Антонов из BitRiver. "На сегодня жду умеренного снижения индикатора к 2645 пунктам. Пока не понимаю, в чем радость покупателей, поскольку ЦБ будет рассматривать повышение ставки в феврале. Тем не менее, надо признать, для спекулянтов рост на 15% – очень хорошее движение перед новым годом", - добавляет он.

https://1prime.ru/20241223/rynok-853812118.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций