Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к стабилизации - 24.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241224/rynok-853827496.html
Российский рынок акций перешел к стабилизации
Российский рынок акций перешел к стабилизации - 24.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к стабилизации
Российский рынок акций в первые часы торговой сессии незначительно колеблется около уровня закрытия понедельника, переходя от повышения к снижению и обратно,... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T14:07+0300
2024-12-24T14:07+0300
экономика
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_dd876ecbd9a9866e16ae5ffa18fcb60b.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии незначительно колеблется около уровня закрытия понедельника, переходя от повышения к снижению и обратно, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 14.01 мск повышался на 0,15% - до 2706,59 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,53%, до 915,81 пункта. В частности, дорожают префы "Транснефти" (+1,6%), бумаги "Роснефти" (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%). Дешевеют бумаги ПИКа (-3%), "Позитива" (-4,3%), "Самолета" (-2,7%), "Совкомфлота" (-2,4%), "Русала" (-2,7%). Индекс Мосбиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2685-2740 пунктов, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Локально большинство бумаг выглядят перекупленными, поэтому в ближайшие дни возможна небольшая коррекция вниз из-за выхода инвесторов, которые предпочтут зафиксировать прибыль перед новогодними праздниками. Однако снижение будет небольшим. Решение Банка России оставить ключевую ставку неизменной существенно изменило рыночную ситуацию. Мы ждём ускорения восстановительного роста индекса Мосбиржи после праздников", - добавляет он. Отскок индекса Мосбиржи за предыдущие четыре сессии превысил 15%, и, по идее это максимум для быстрых колебаний, рассуждает Владислав Антонов из BitRiver. "На сегодня жду умеренного снижения индикатора к 2645 пунктам. Пока не понимаю, в чем радость покупателей, поскольку ЦБ будет рассматривать повышение ставки в феврале. Тем не менее, надо признать, для спекулянтов рост на 15% – очень хорошее движение перед новым годом", - добавляет он.
https://1prime.ru/20241223/rynok-853812118.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_eb999154e7531f6f4d34ea66e97f7140.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
14:07 24.12.2024
 
Российский рынок акций перешел к стабилизации

Российский рынок акций днем стабилизируется около закрытия понедельника

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии незначительно колеблется около уровня закрытия понедельника, переходя от повышения к снижению и обратно, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 14.01 мск повышался на 0,15% - до 2706,59 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,53%, до 915,81 пункта.
В частности, дорожают префы "Транснефти" (+1,6%), бумаги "Роснефти" (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%). Дешевеют бумаги ПИКа (-3%), "Позитива" (-4,3%), "Самолета" (-2,7%), "Совкомфлота" (-2,4%), "Русала" (-2,7%).
Индекс Мосбиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2685-2740 пунктов, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Локально большинство бумаг выглядят перекупленными, поэтому в ближайшие дни возможна небольшая коррекция вниз из-за выхода инвесторов, которые предпочтут зафиксировать прибыль перед новогодними праздниками. Однако снижение будет небольшим. Решение Банка России оставить ключевую ставку неизменной существенно изменило рыночную ситуацию. Мы ждём ускорения восстановительного роста индекса Мосбиржи после праздников", - добавляет он.
Отскок индекса Мосбиржи за предыдущие четыре сессии превысил 15%, и, по идее это максимум для быстрых колебаний, рассуждает Владислав Антонов из BitRiver.
"На сегодня жду умеренного снижения индикатора к 2645 пунктам. Пока не понимаю, в чем радость покупателей, поскольку ЦБ будет рассматривать повышение ставки в феврале. Тем не менее, надо признать, для спекулянтов рост на 15% – очень хорошее движение перед новым годом", - добавляет он.
Дивидендная отсечка
Российский рынок акций продолжил уверенный рост
Вчера, 20:05
 
Экономикароссийский рынок акций
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала