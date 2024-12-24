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Рубль и биткоин: важно удержать позиции

Рубль и биткоин: важно удержать позиции - 24.12.2024, ПРАЙМ

Рубль и биткоин: важно удержать позиции

В понедельник, 23 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. По фьючерсам курс доллара упал на 1,42%, до 103,11 рубля, евро – на 1,77%, до 106,89 | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T08:32+0300

2024-12-24T08:32+0300

2024-12-24T08:32+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В понедельник, 23 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. По фьючерсам курс доллара упал на 1,42%, до 103,11 рубля, евро – на 1,77%, до 106,89 рубля, юань – на 0,86%, до 13,84 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 24 декабря: доллар – 101,6143 рубля, евро – 105,2512 рубля.Рубль продемонстрировал уверенный рост на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Единый налоговый день был перенесен на 25 декабря, когда компании должны выплатить налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Важно отметить, что в четвертом квартале наблюдается снижение экспорта при стабильно высоком импорте, что привело к сокращению предложения валюты на рынке. Однако приближение налогового периода стимулировало экспортеров к более активной продаже валютной выручки.На этой неделе ЦБР объявит параметры работы на 2025 год. До конца 2024 года регулятор не будет зеркалировать операции Минфина по бюджетному правилу, но продолжит продавать валюту для ФНБ в объеме 8,4 миллиарда рублей ежедневно. Отложенные покупки планируется осуществить в течение 2025 года.На нефтяном рынке в понедельник вечером наблюдалось снижение цен из-за укрепления доллара США. Баррель Brent подешевел на 2,08%, до 72,94 доллара. Позитивным фактором для рынка стало подписание президентом США закона о временном финансировании правительства до марта 2025 года. Баррель стоит 72,45 доллара. Цена продолжает торговаться в узком диапазоне, рискуя опуститься ниже 70 долларов.Пара доллар/рубль закрылась на уровне 103,11 рубля. Доллар отступил от 105,50 рубля, оставаясь в боковом тренде. Кардинальных изменений до конца года не предвидится. Думаю, цена останется торговаться около уровня 104 рубля.Индекс Мосбиржи вырос на 2,43%, до 2702,48 п., индекс РТС – до 837,82 п. Фондовый рынок продолжает отыгрывать пятничное решение ЦБ России сохранить ставку на отметке 21% годовых. Отскок составил более 15% за 4 дня. По идее это максимум для быстрых колебаний. На сегодня жду умеренного снижения к 2645 п. Пока не понимаю, в чем радость покупателей, поскольку ЦБ будет рассматривать повышение ставки в феврале. Тем не менее, надо признать, для спекулянтов рост на 15% – очень хорошее движение перед новым годом.Пара BTCUSDt снизилась на 0,32%, до 94881 долларов. Семь дней рынок находится под давлением, под которое он попал после заседания ФРС США и выступления Дж. Пауэлла. С исторического максимума 108353 долларов цена скорректировалась приблизительно на 15%. На момент написания обзора биткоин стоит 94223 долларов.Сегодня мы наблюдаем интересную ситуацию взаимной заинтересованности между избранным президентом США и криптоиндустрией. Криптосообщество демонстрирует готовность к масштабным инвестициям в поддержку новой администрации, а Трамп, в свою очередь, предлагает беспрецедентные меры по интеграции криптовалют в государственную финансовую систему. Однако существует значительный разрыв между амбициозными планами и реальными возможностями их воплощения.Снижение рыночных ожиданий относительно создания госрезерва биткоина с 60% до 34% отражает растущее понимание сложности предстоящих изменений. Независимость банковских регуляторов, необходимость одобрения Конгресса для ключевых инициатив и общая инертность государственной системы могут существенно затормозить или видоизменить заявленные реформы.В этом контексте первые 100 дней президентства Трампа станут критически важным индикатором. Они покажут, насколько реалистичны обещания по трансформации криптовалютного регулирования и способна ли новая администрация эффективно преодолевать институциональное сопротивление для достижения заявленных целей.С 26 декабря благоприятное время для восстановления, которое может продлиться до 8 января. Единственное, что месяц нужно закрывать выше 102000 долларов, а то сейчас на месячном таймфрейме формируется пинбар, по которому цель находится ниже $80000 долларов. Такой глубокий откат многие инвесторы не переживут. Поэтому очень важно последние 8 дней покупателям быть активными.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, биржевые торги, российский рынок акций, курсы валют, доллар, рубль