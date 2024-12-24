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Российский рынок снижается в ходе торгов 24 декабря - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок снижается в ходе торгов 24 декабря
Российский рынок снижается в ходе торгов 24 декабря - 24.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок снижается в ходе торгов 24 декабря
Российский рынок акций после четырех дней роста умеренно снижается во второй половине основных торгов вторника, находясь вблизи дневных минимумов, следует из... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T16:41+0300
2024-12-24T16:41+0300
россия
российский рынок акций
биржевые торги
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций после четырех дней роста умеренно снижается во второй половине основных торгов вторника, находясь вблизи дневных минимумов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.20 мск снижался на 0,16% - до 2 698,25 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,57%, до 72,73 доллара за баррель. ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РОСТА "Препятствием для продолжения уверенного роста нашего рынка выступает продолжающееся укрепление рубля. Кроме того, индекс Мосбиржи приблизился к сильным техническим препятствиям. Это верхняя граница нисходящего канала, берущего начало в сентябре, а также горизонтальное сопротивление в виде двухмесячной вершины 2800 пунктов", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Учитывая, что к этим уровням рынок пришел очень быстро с многомесячного минимума, вряд ли их удастся преодолеть с первого раза хотя бы без боковой коррекции, которая и наблюдается уже второй день", - отметил аналитик. При этом вероятная фиксация большой и быстрой прибыли многими спекулятивно настроенными участниками рынка пока не приводит к значимой коррекции фондовых индикаторов. К тому же к этим продажам присоединяются и те, кто ранее не успел сократить или закрыть длинные позиции в акциях около текущих уровней перед очередной волной распродаж, добавил Бабин. Биржевые игроки выкупают ценные бумаги недооцененных компаний на ожиданиях завершения ужесточения монетарных условий, добавляет Владимир Чернов из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста к текущему моменту - акции "Абрау Дюрсо" (+4,56%), префы "Транснефти" (+2,5%), обыкновенные акции "Газпром нефти" (+2,43%), акции "Фосагро" (+2,29%), МТС (+2,14%), "Газпрома" (+2,1%). Сильнее всего снижаются акции "Позитива" (-5,68%), "Самолета" (-4,03%), "Сегежи" (-3,55%), "Камаза" (-3,23%), ПИКа (-3,03%). ПРОГНОЗЫ Игнат Иванов из ФГ "Финам" ожидает, что во вторник рынок закроется в зеленой зоне, внутри диапазона 2700–2740 пунктов. "Как только исчезнет навес предложения таких бумаг, которые перейдут к более уверенным участникам, наши индексы способны ускорить подъем. Ближайшей целью такого движения индекса Мосбиржи остается двухмесячный максимум, установленный в начале ноября немного ниже 2800 пунктов", - отмечает Бабин. Чернов считает, что индекс Мосбиржи на закрытие торгов 24 декабря будет находиться в диапазоне 2650–2750 пунктов.
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россия, российский рынок акций, биржевые торги
РОССИЯ, российский рынок акций, биржевые торги
16:41 24.12.2024
 
Российский рынок снижается в ходе торгов 24 декабря

Российский рынок умеренно снижается во второй половине торгового дня

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций после четырех дней роста умеренно снижается во второй половине основных торгов вторника, находясь вблизи дневных минимумов, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 16.20 мск снижался на 0,16% - до 2 698,25 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,57%, до 72,73 доллара за баррель.
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РОСТА
"Препятствием для продолжения уверенного роста нашего рынка выступает продолжающееся укрепление рубля. Кроме того, индекс Мосбиржи приблизился к сильным техническим препятствиям. Это верхняя граница нисходящего канала, берущего начало в сентябре, а также горизонтальное сопротивление в виде двухмесячной вершины 2800 пунктов", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Учитывая, что к этим уровням рынок пришел очень быстро с многомесячного минимума, вряд ли их удастся преодолеть с первого раза хотя бы без боковой коррекции, которая и наблюдается уже второй день", - отметил аналитик.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
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При этом вероятная фиксация большой и быстрой прибыли многими спекулятивно настроенными участниками рынка пока не приводит к значимой коррекции фондовых индикаторов. К тому же к этим продажам присоединяются и те, кто ранее не успел сократить или закрыть длинные позиции в акциях около текущих уровней перед очередной волной распродаж, добавил Бабин.
Биржевые игроки выкупают ценные бумаги недооцененных компаний на ожиданиях завершения ужесточения монетарных условий, добавляет Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
В лидерах роста к текущему моменту - акции "Абрау Дюрсо" (+4,56%), префы "Транснефти" (+2,5%), обыкновенные акции "Газпром нефти" (+2,43%), акции "Фосагро" (+2,29%), МТС (+2,14%), "Газпрома" (+2,1%).
Сильнее всего снижаются акции "Позитива" (-5,68%), "Самолета" (-4,03%), "Сегежи" (-3,55%), "Камаза" (-3,23%), ПИКа (-3,03%).
ПРОГНОЗЫ
Игнат Иванов из ФГ "Финам" ожидает, что во вторник рынок закроется в зеленой зоне, внутри диапазона 2700–2740 пунктов.
"Как только исчезнет навес предложения таких бумаг, которые перейдут к более уверенным участникам, наши индексы способны ускорить подъем. Ближайшей целью такого движения индекса Мосбиржи остается двухмесячный максимум, установленный в начале ноября немного ниже 2800 пунктов", - отмечает Бабин.
Чернов считает, что индекс Мосбиржи на закрытие торгов 24 декабря будет находиться в диапазоне 2650–2750 пунктов.
 
РОССИЯроссийский рынок акцийбиржевые торги
 
 
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