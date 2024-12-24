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Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации" - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации"
Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации" - 24.12.2024, ПРАЙМ
Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации"
Вновь избранный президент Молдавии Майя Санду призвала граждан республики к "большой национальной мобилизации" для спасения страны. Об этом она заявила после... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T14:04+0300
2024-12-24T14:04+0300
политика
молдавия
майя санду
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Вновь избранный президент Молдавии Майя Санду призвала граждан республики к "большой национальной мобилизации" для спасения страны. Об этом она заявила после принятия присяги и официального вступления в должность главы государства."Я, парламент и правительство приложим все усилия, но я приглашаю вас к большой национальной мобилизации. Потому что, если мы не спасем себя, нас никто не спасет", - подчеркнула Санду в своей речи.По словам главы республики, Молдавия сейчас пользуется большим уважением в мире и получает поддержку в своих усилиях. Кроме того, именно граждане страны и их решения будут являться залогом успеха Молдавии в будущем, резюмировала она.
https://1prime.ru/20241223/sandu-853805705.html
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молдавия, майя санду
Политика, МОЛДАВИЯ, Майя Санду
14:04 24.12.2024
 
Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации"

Санду призвала граждан к большой национальной мобилизации для спасения Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Вновь избранный президент Молдавии Майя Санду призвала граждан республики к "большой национальной мобилизации" для спасения страны. Об этом она заявила после принятия присяги и официального вступления в должность главы государства.
"Я, парламент и правительство приложим все усилия, но я приглашаю вас к большой национальной мобилизации. Потому что, если мы не спасем себя, нас никто не спасет", - подчеркнула Санду в своей речи.
По словам главы республики, Молдавия сейчас пользуется большим уважением в мире и получает поддержку в своих усилиях. Кроме того, именно граждане страны и их решения будут являться залогом успеха Молдавии в будущем, резюмировала она.
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ПолитикаМОЛДАВИЯМайя Санду
 
 
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