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Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации"

Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации" - 24.12.2024, ПРАЙМ

Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации"

Вновь избранный президент Молдавии Майя Санду призвала граждан республики к "большой национальной мобилизации" для спасения страны. Об этом она заявила после... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T14:04+0300

2024-12-24T14:04+0300

2024-12-24T14:04+0300

политика

молдавия

майя санду

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Вновь избранный президент Молдавии Майя Санду призвала граждан республики к "большой национальной мобилизации" для спасения страны. Об этом она заявила после принятия присяги и официального вступления в должность главы государства."Я, парламент и правительство приложим все усилия, но я приглашаю вас к большой национальной мобилизации. Потому что, если мы не спасем себя, нас никто не спасет", - подчеркнула Санду в своей речи.По словам главы республики, Молдавия сейчас пользуется большим уважением в мире и получает поддержку в своих усилиях. Кроме того, именно граждане страны и их решения будут являться залогом успеха Молдавии в будущем, резюмировала она.

https://1prime.ru/20241223/sandu-853805705.html

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молдавия, майя санду