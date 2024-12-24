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В Севастополе временно прекратил работу морской пассажирский транспорт - 24.12.2024, ПРАЙМ
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В Севастополе временно прекратил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе временно прекратил работу морской пассажирский транспорт - 24.12.2024, ПРАЙМ
В Севастополе временно прекратил работу морской пассажирский транспорт
Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T21:23+0300
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происшествия
севастополь
морской транспорт
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении. Причины приостановки работы катеров и паромов не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
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севастополь
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севастополь, морской транспорт
Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, морской транспорт
21:23 24.12.2024
 
В Севастополе временно прекратил работу морской пассажирский транспорт

власти: в Севастополе временно прекратил работу морской пассажирский транспорт

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк" Севастополь
 Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении.
Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
Открыто полностью бессветофорное движение от Петербурга до Севастополя
22 декабря, 15:40
Причины приостановки работы катеров и паромов не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
 
ПроисшествияСЕВАСТОПОЛЬморской транспорт
 
 
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