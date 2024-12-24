https://1prime.ru/20241224/sevastopol-853838249.html

В Севастополе временно прекратил работу морской пассажирский транспорт

В Севастополе временно прекратил работу морской пассажирский транспорт - 24.12.2024, ПРАЙМ

В Севастополе временно прекратил работу морской пассажирский транспорт

Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T21:23+0300

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происшествия

севастополь

морской транспорт

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении. Причины приостановки работы катеров и паромов не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

https://1prime.ru/20241222/doroga-853780589.html

севастополь

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севастополь, морской транспорт