https://1prime.ru/20241224/sevastopol-853838649.html

В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт

В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт - 24.12.2024, ПРАЙМ

В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T21:55+0300

2024-12-24T21:55+0300

2024-12-24T21:56+0300

экономика

севастополь

морской транспорт

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов была приостановлена вечером во вторник. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241222/doroga-853780589.html

севастополь

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севастополь, морской транспорт