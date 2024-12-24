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В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт - 24.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241224/sevastopol-853838649.html
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт - 24.12.2024, ПРАЙМ
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T21:55+0300
2024-12-24T21:56+0300
экономика
севастополь
морской транспорт
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов была приостановлена вечером во вторник. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
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севастополь, морской транспорт
Экономика, СЕВАСТОПОЛЬ, морской транспорт
21:55 24.12.2024 (обновлено: 21:56 24.12.2024)
 
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение

© РИА Новости . Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта.
Работа катеров и паромов была приостановлена вечером во вторник.
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22 декабря, 15:40
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаСЕВАСТОПОЛЬморской транспорт
 
 
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