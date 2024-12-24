https://1prime.ru/20241224/sevastopol-853838649.html
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт - 24.12.2024, ПРАЙМ
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T21:55+0300
2024-12-24T21:55+0300
2024-12-24T21:56+0300
экономика
севастополь
морской транспорт
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов была приостановлена вечером во вторник. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
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севастополь, морской транспорт
Экономика, СЕВАСТОПОЛЬ, морской транспорт
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта.
Работа катеров и паромов была приостановлена вечером во вторник.
Открыто полностью бессветофорное движение от Петербурга до Севастополя
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.